Grande Fratello, Ilaria Clemente svela come ha scoperto di essere incinta

La trentenne romana, Ilaria Clemente, intervistata dal magazine Chi, ha parlato della sua gravidanza scoperta durante la sua avventura al Grande Fratello.

In un'intervista sincera e intima con Chi Magazine, l'ex concorrente del Grande Fratello, Ilaria Clemente, ha avuto l'opportunità di aprirsi e condividere le sue emozioni a pochi giorni dall'annuncio che ha cambiato la sua vita.

Grande Fratello, Ilaria Clemente "Ecco come ho scoperto di essere incinta!"

La trentenne romana, tra i nip dell'edizione, ha scoperto durante il suo breve soggiorno nella Casa di essere in dolce attesa. Martedì scorso ha lasciato il reality per fare degli accertamenti e ieri sera ha condiviso ha incontrato i suoi ex compagni d'avventura per raccontare il motivo che l'ha costretta a lasciare la Casa, dichiarando divertita, "diventerete tutti zii!!" Una gioia incontenbile per la ragazza e il suo compagno Daniele che diventeranno genitori a giugno.

Intervista dal settimanale diretto dal conduttore Alfonso Signorini, Ilaria ha rivelato come ha scoperto della gravidanza:

"Quella mattina mi stavo lavando i denti nella casa e sento la voce ‘Ila in confessionale’ a quel punto ero ancora in pigiama e dal confessionale vedo che sbucano la dottoressa e la psicologa, un po’ intimorite e imbarazzate, mi fanno un leggero cenno di “sì” con la testa. A quel punto capisco che il test di gravidanza era positivo. Io scoppio a piangere e chiedo di poter parlare con Lucilla, la mia migliore amica da 17 anni. Pensi che abbiamo comprato casa di fianco, viviamo porta a porta e abbiamo davvero un legame indissolubile. La chiamo ed esordisco con ‘Amore, sono incinta’, lei inizia a piangere. Poi le dico ‘Adesso chiamo Daniele’ ma mi tolgono il telefono, perché non era il mio, e così lo chiama lei. Quindi a dir il vero la notizia gliel’ha data lei! Appena torno a casa mi trovo davanti Lucilla e Daniele. Quindi sono stati loro le prime persone che ho visto."

L'ex gieffina ha parlato anche di come ha reagito il suo fidanzato:

"Ovviamente come me non se l’aspettava. Non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo. Nonostante abbia 27 anni è molto uomo e questa cosa l’ho avvertita subito, appena l’ho conosciuto, per questo mi sono innamorata di lui. Era felice, poi abbiamo parlato e mi ha detto di scegliere se tenerlo o meno, ma che a prescindere il nostro rapporto non sarebbe cambiato, ma ha aggiunto che lui sarebbe stato felice di tenerlo ed era pronto a diventare papà."

Ilaria ha rivelato di averlo conosciuto solo la scorsa estate ma di essere sicura che fosse lui l'uomo con cui avrebbe costruito una famiglia. L'ex gieffina ha poi confessato chi, all'interno della Casa, non l'ha convinta:

"Non mi piaceva il modo in cui Enzo Paolo Turchi si rivolgeva a me. Vedevo che non mi considerava e non capivo il perché. Non mi guardava negli occhi, quando parlava di me non mi chiamava per nome… c’era proprio un’aria di distacco nei miei confronti. E non avendogli fatto niente non capivo il motivo, anzi la sera prima che uscissi gli ho portato la camomilla a letto, più carina di così verso di lui non potevo essere, ma nonostante questo lui nei miei confronti aveva un astio inspiegabile e che tuttora non capisco!

E ancora:

"Con Jessica e Mariavittoria abbiamo distrutto un trio. Ieri con Jessica ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette insieme ‘Ti aspetto fuori’. Le ho promesso che appena esce, il più tardi possibile, la porto al mare."

