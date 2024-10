Grande Fratello, Ilaria Clemente sarebbe rimasta nella Casa nonostante la gravidanza? Ecco cosa ha rivelato l'ex gieffina

Gossip TV

Ilaria Clemente ha lasciato la Casa del GF perché ha scoperto di essere in dolce attesa. Ecco cosa ha rivelato la gieffina sulla decisione di abbandonare il reality.

In questa edizione del Grande Fratello non poteva mancare anche una concorrente in dolce attesa: è quello che è successo con Ilarai Clemente, la simpatica Ila, che ha scoperto a poche settimane dal suo ingresso nel reality show di aspettare un bambino.

GF, Ilaria Clemente svela se sarebbe rimasta nella Casa nonostante la gravidanza

La notizia della gravidanza di Ilaria Clemente era stata anticipata da diversi rumors e da frasi bisbigliate dei vari concorrenti della Casa del GF. Durante la scorsa settimana, l'ex gieffina ha dovuto lasciare il programma condotto da Alfonso Signorini in fretta e furia, senza fornire spiegazioni. E, durante la sua assenza gli altri inquilini hanno iniziato a chiedersi quando Ila sarebbe tornata.

Nonostante la regia del GF facesse di tutto per censurare le chiacchiere tra gli inquilini, risultava sempre più evidente che Ilaria nascondesse un segreto e, infatti, durante la diretta della penultima puntata andata in onda settimana scorsa, la gieffina ha confermato di essere in dolce attesa. Data la sua delicata condizione, Ilaria ha dovuto abbandonare il reality e, tornando alla sua vita di tutti i giorni, si è trovata a rispondere alle domande dei fan sui social e alle loro curiosità.

A chi le ha chiesto se, avendone la possibilità, sarebbe rimasta nella Casa, Ila ha risposto con sincerità:

"Non sarei rimasta. La gravidanza è un momento particolare anche per il papà, quindi, è giusto trascorrere questi mesi anche insieme a lui, vivere questo percorso insieme credo che sia importantissimo e fondamentale. Quindi, sono contenta di farlo insieme a Daniele, fuori dalla Casa, a casa nostra"

GF, Ila svela perché ha deciso di partecipare al reality

Ilaria Clemente è stata parte della componente nip della nuova edizione del GF e ha sostenuto un provino per accedere al reality. Rispondendo ai fan su Instagram, Ila ha raccontato le circostanze che l'hanno portata a partecipare alle audizioni. Ilaria ha rivelato che era a un evento a Roma e si sono presentate alcune reclutatrici del GF per i provini.

Una di loro, dopo aver chiacchierato con lei, le ha suggerito di partecipare ai provini:

"Dopo un po’, parlando con una delle ragazze, mi fa: “Tu devi fare il provino per forza!”. Io ho detto: “No no, che se poi mi prendete devo venire sicuro, perché io a queste cose non riesco a dire di no”. Ho deciso poi di fare questo video di dieci minuti, da lì mi hanno iniziato a chiamare, ho fatto un po’ di provini e alla fine mi hanno preso. E non ho saputo dire di no ad un’occasione del genere, è un’avventura unica!"

