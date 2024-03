Grande Fratello, il gesto inaspettato di Beatrice Luzzi prima della finale: "Cari ex inquilini volevo dirvi che..."

Gossip TV

La finalista del Grande Fratello scrive a tutti i suoi ex compagni di avventura.

Beatrice Luzzi è stata la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. A poche ore dalla finale, che andrà in onda stasera lunedì 25 marzo 2024 su Canale 5, la concorrente ha deciso di mandare un messaggio ai suoi ex compagni di avventura sorprendendo tutti i telespettatori.

Beatrice Luzzi sorprende

Beatrice Luzzi ha spiazzato tutti con un gesto davvero inaspettato. A poche ore dalla finale del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, l'attrice ha avuto un momento di nostalgia ed ha mandato un tenero messaggio a tutti gli ex concorrenti di questa edizione. Come riportato da Biccy, Beatrice ha ammesso di sentire la loro mancanza, nonostante i numerosi scontri e incompresioni avuti nella Casa:

Cari ex inquilini, vi sto pensando tantissimo, non so perché ma vi penso più che mai. Mi mancate, sarebbe stato bello vivercela tutti insieme… va beh, comunque in studio ci vedremo tutti. Però vi penso e volevo dirvelo in questo messaggio. Mi mancate davvero, ma tanto ci vediamo presto!

Leggi anche La rivelazione di Anita Olivieri sul vincitore del Gf

Ricordiamo che, al momento, Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Perla Vatiero sono i finalisti ufficiali del Gf. Sergio D'Ottavi, Greta Rossetti e Letizia Petris, invece, sono al televoto per il posto di sesto finalista. Chi avrà la meglio? Stando ai risultati dei sondaggi dei vari portali e account Twitter, a portare a casa il montepremi dovrebbe essere Beatrice, seguita da Perla che potrebbe arrivare seconda.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.