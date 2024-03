Grande Fratello, Anita Olivieri sorprende tutti: "Tutti si aspettano la sua vittoria, ma non vincerà"

Gossip TV

Anita Olivieri si sbilancia sul nome del vincitore del Grande Fratello.

L'attesa è finalmente finita! Stasera, lunedì 25 marzo 2024, su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello. Chi, tra Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Simona Tagli, Perla Vatiero, Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e Letizia Petris, sarà il vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini?

La rivelazione di Anita Olivieri

Stasera su Canale 5 scopriremo finalmente il nome del vincitore del Grande Fratello. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione, però, c’è stata senza dubbio Anita Olivieri, eliminata ad un passo dalla finalissima. Intervistata dai microfoni del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'ex gieffina ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza nella Casa sbilanciandosi su alcuni concorrenti ancora in gioco:

Se dovessi nominare qualcuno, nominerei Simona per farle capire che lei è lì solo per strategia e che il suo ruolo non è poi così fondamentale nella Casa. Vorrei dire a Massimiliano che verso la fine sta un po’ giocando, sta mettendo in atto un po’ di strategia e avrei voluto vederlo un po’ più sincero e un po’ più trasparente, come penso che lui sia. Il ricordo più bello? Purtroppo è quando sono andata in suite con Alessio, mi ha rovinato sei mesi di Gf, facendomi dimenticare tutti gli altri miei ricordi.

Anita ha poi detto la sua anche sul possibile vincitore del Gf spiazzando tutti. La nuova fiamma di Alessio Falsone ha posto nuovamente l’attenzione su Beatrice Luzzi, spiegando che secondo lei non vincerà il reality: "Non credo che vincerà Beatrice perché credo sia troppo scontato, tutti si aspettano la sua vittoria, quindi secondo me non vincerà lei".

