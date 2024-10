Grande Fratello, Iago Garcia duro con le opinioniste: "Loro danno da mangiare il formaggio al lupo" (VIDEO)

Gossip TV

Al GF, Iago Garcia ha detto la sua sulle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi: ecco cosa è sccuesso!

Iago Garcia continua a riconfermarsi il concorrente più lucido di questa edizione del Grande Fratello: silenzioso osservatore dei suoi coinquilini, l'ex Olmo de Il Segreto ha già ben chiaro che molti dei gieffini indossano una maschera e portano avanti il loro gioco. Tra questi anche Lorenzo Spolverato, che con Garcia ha avuto più di uno scontro, e che per motivi non ben chiari è sostenuto da entrambe le opinioniste: Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici.

GF, Iago Garcia su Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici: "Danno il formaggio al lupo"

Confrontandosi con Javier Martinez dopo la puntata andata in onda ieri sera, lunedì 7 ottobre, Iago Garcia ha detto la sua su Lorenzo Spolverato e sulle opinioniste del programma condotto da Alfonso Signorini. L'attore è sempre piu convinto, vedendo anche le dinamiche di cui è protagonista il modello milanese, che Lorenzo indossi una maschera e che sia Luzzi sia Buonamici lo sostengano per il bene del reality stesso.

Mentre Javier ammetteva di essere rimasto deluso dal mancato confronto con Lorenzo e che auspicava a un chiarimento con lui, Iago ha invece stroncato le speranze del pallavolista e gli ha ricordato che Lorenzo non avrebbe mai avuto il coraggio di cercare un chiarimento con lui:

"Lui sta facendo un gioco, sta facendo l'attore. Va da Shaila, poi prova con Helena e poi ancora da Shaila, per fare scena"

Tommaso Franchi si è intromesso dicendo che forse è un comportamento di cui Lorenzo non si rende conto, ma Iago è stato lapidario: "Lo sa benissimo cosa sta facendo, perciò, mi dà fastidio". Quando il concorrente nip gli ha chiesto allora perché Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi sostenessero il modello, senza battere ciglio, Iago Garcia ha replicato:

"Perché loro danno il formaggio al lupo"

Intendendo così che entrambe le opinioniste sono ben consapevoli dell'importanza del gioco e delle dinamiche che Lorenzo è stato in grado di creare nella Casa.

GF, Iago Garcia e Lorenzo Spolverato ai ferri corti

L'atteggiamento subdolo di Lorenzo Spolverato continua a non piacere a Iago Garcia: l'attore e il modello sono ai ferri corti e in più di un'occasione Iago ha fatto notare a Lorenzo che è più che evidente che indossi una maschera, mentre Spolverato ha replicato che da parte dell'attore c'è grande invidia, perché lui va d'accordo con tutti in Casa.

Anche nel corso dell'ultima puntata del GF, soprattutto, dopo che Lorenzo aveva allontanato Helena con fare sprezzante, Iago e Spolverato sono arrivati a dirsene quattro. Iago ha infatti ammesso di aver già individuato chi indossa una maschera nel reality e ha fatto riferimento all'inquilino:

"Mi sembra una soap. Io inizio a vedere chi è il saggio della montagna, Enzo Paolo Turchi, so chi è l’eroe come Javier, so chi è fedele come Luca, ma so anche chi è il cattivello e che ha reazioni troppo aggressive. A me non piacciono questi confronti e quando vai contro le persone più deboli"

Spolverato non ha trattenuto il fastidio e ha replicato a sua volta di non indossare nessuna maschera, ma che Iago l'ha preso di mira per mera gelosia.

“le opinioniste danno formaggio al lupo”

~ iago garcía pic.twitter.com/8hy9kzZEGA — 𝖈.☾ (@cipuntolunetta) October 8, 2024

