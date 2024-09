Grande Fratello: Helena Prestes vicina a Lorenzo Spolverato, la reazione di Shaila Gatta (VIDEO)

Gossip TV

Helena Prestes si avvicina e stuzzica Lorenzo Spolverato nella Casa del Grande Fratello: Shaila Gatta rivela di fare il tipo per i due concorrenti: "Lei è una ragazza sensibile che ha bisogno di affetto, ti aiuto io".

Le dinamiche nella Casa del Grande Fratello si fanno sempre più bollenti e interessanti. Helena Prestes, che sembrava inizialmente attratta dall'ex tentatore Javier Martinez, nelle ultime ore si è avvicinata particolarmente a Lorenzo Spolverato, che non ha mai nascosto di avere un interesse per Shaila Gatta.

Lorenzo cambia strategia al Gf

Stasera, lunedì 23 settembre 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, le dinamiche si fanno sempre più interessanti. Dopo essersi avvicinata al pallavolista Javier Martinez, Helena Prestes ha iniziato a stuzzicare e provocare Lorenzo Spolverato. "Mi piace provocarti" ha confessato la modella al milanese provocandolo.

Il comportamento assunto da Helena ha sorpreso Lorenzo, che sembrerebbe aver cambiato obiettivo. Dopo aver palesato il suo interesse nei confronti di Shaila Gatta, che gli ha rifilato un bel due di picche, il concorrente milanese è tornato da lei nelle vesti di amico per chiederle un consiglio su come comportarsi con la modella. Una richiesta insolita che, però, potrebbe celare una strategia, ovvero quella di far ingelosire la ballerina:

Io mi ci vedo bene con Helena. Trova il momento giusto per parlarle di me, adesso no che sono imbarazzato. Non crearla te questa cosa però [...] Anche tu hai bisogno di affetto, io ci sono...se capita, noi dobbiamo aver creato un'amicizia sennò lei è gelosa.

Helena e Lorenzo vicini, le parole di Shaila

L'avvicinamento inaspettato nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato ha sorpreso un pò tutti e provocato la reazione di Shaila Gatta. Parlando con il concorrente milanese e Giglio, l'ex allieva di Amici e velina di Striscia la Notizia ha rivelato il suo pensiero sulla modella e confessato di fare il tifo per loro e di vederli bene insieme: "Se tu ti innamori di Helen sei fortunato. Lei è una ragazza molto sensibile, ha bisogno di tanto affetto e tu la puoi accogliere [...] Ti aiuto, mi impegnerò". La ballerina, che ha ammesso di essere incuriosità da Javier Martinez, riuscirà nel suo intento? Staremo a vedere! Ricordiamo che l'appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è per stasera, lunedì 23 settembre, su Canale 5.

