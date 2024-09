Grande Fratello, Shaila Gatta tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: "Voglio sentirmi libera di conoscere tutti"

Gossip TV

Shaila Gatta divisa tra i gieffini Lorenzo Spolverato e Javier Martinez: la giovane concorrente del Grande Fratello chiarisce bene la sua posizione nei confronti dei due concorrenti del reality show.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 23 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia, Shaila Gatta, si è trovata al centro di un triangolo tra Lorenzo Spolverato e l'ex tentatore Javier Martinez.

Nuovo triangolo nella Casa del GF?

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da una settimana e nella Casa è già nato il primo triangolo amoroso? A poche ore dalla nuova e attesissima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che andrà in onda stasera lunedì 23 settembre 2024 in prima serata su Canale 5, Lorenzo Spolverato ha deciso di aprire il suo cuore e rivelare il suo interesse a Shaila Gatta:

Tu vorresti sentirti amata e apprezzata e soprattutto avere delle amicizie…Fare e sentirti libera. Io, te lo dico chiaro e tondo, geloso come sono, non posso far tutto veloce, capisci? È giusto che tu viva la tua esperienza. È ovvio che ogni giorno mi piacerebbe condividere dei momenti con te, ma cosa faccio? Non li cerco. Perché Lorenzo è così. È giusto che tu vivi tutti e trovi quello che devi trovare.

La confessione di Lorenzo ha piacevolmente colpito l'ex allieva di Amici e velina di Striscia la Notizia, che ci ha tenuto a chiarire anche la sua posizione. Shaila ha infatti ammesso di nutrire un'attrazione nei confronti del gieffino milanese, ma di avere anche il desiderio di conoscere tutti gli altri ragazzi della Casa:

C’è una parte di me che è attratta da te. Attratta da te in un modo, per ora, platonico. Nel senso che mi sono trovata molto bene a parlare con te. Io sono una molto lenta. Poi essendo molto libera passaporto questa libertà e mi prendo il tempo per conoscere tutti bene. Quando ti guardo, sei bello, mi piaci, sei un ragazzo in gamba, la pensi come me, parli come me…quindi c’è una parte di me che è attratta da tutto questo, però in questo momento sono molto libera nello scoprire tante altre persone perché sono attratta da tante cose.

Shaila Gatta e l'interesse per Javier Martinez

Parlando con Luca Galvani, Shaila Gatta ha rivelato di essere legata a Lorenzo Spolverato, ma di avere un interesse nei confronti dell'ex tentatore di Temptation Island, Javier Martinez. Senza troppi giri di parole, però, la ballerina ha ammesso di avvertire la pressione per l'interesse che anche Helena Prestes ha manifestato nei confronti del bel concorrente della nuova edizione del Grande Fratello:

Se a lui piace un'altra ben venga. Le cose avvengono con calma. Preferisco vivere le cose con calma, anche perché qui c'è un tempo predefinito. Solo che c'è un'altra persona che pressa, ma non è un problema mio.

