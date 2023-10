Grande Fratello, il padre di Heidi entra in Casa e demolisce Massimiliano: "Allontanati da lui, non ti riconosciamo più"

Gossip TV

Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello, Heidi Baci ha rivisto il padre che ha rilasciato dichiarazioni durissime nei confronti di Massimiliano Varrese.

Grande Fratello, il padre di Heidi Baci perentorio contro Massimiliano Varrese

L'uomo ha detto alla figlia di non riconoscerla più di essere deluso da lei nel vederla con una persona persino più grande di lui, oppressivo, assillante. "Ti ha messo sotto stress, mamma non ti guarda più, non sei più te stessa". La Baci davanti elle parole perentorie del padre ha ribadito di voler chiudere il rapporto con Massimiliano dando ragione al padre: "ha ragione, è un uomo cupo, un uomo impossibile, io la chiudo qui".

Le parole della 26enne italo-albanese hanno colto di sorpresa Signorini il quale ha ricordato ad Heidi che solo qualche minuto prima aveva detto che Massimiliano le piaceva tantissimo. Il conduttore ha invitato con fermezza la ragazza di prendere una posizione chiara nei confronti dell'attore romano.

"Non sei un uomo violento, sei una persona che stimo, i miei genitori non amano vedere che una persona sia oppressiva nei miei confronti, l'attrazione c'è stata però mettiamo la parola fine, oramai è un discorso sterile, siamo due persone diverse, per me finisce qui. Non condivo il tuo modo di fare." ha detto Hiedi a Massimiliano.

"Quello che è successo stasera è molto grave - ha replicato il 47enne romano - In questo momento la cosa migliore da parte mia sia il silenzio, accuse gravi che preferisco tacere. Ho capito di chi aveva paura Hiedi non di me. Lei aveva il paura del parere del padre...Ho avuto una lezione come padre, lascerò mia figlia libera"

"Io avevo già deciso di chiudere con Massimiliano ma ho sempre detto che era opprimente". Tornata in salotto, Heidi è scoppiata a piangere pensando la madre stia soffrendo per i suoi comportamenti.

