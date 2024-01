Grande Fratello, Greta Rossetti: "Noi parlavamo sempre e solo di Perla. Mirko non voleva accettare di soffrire" (VIDEO)

Gossip TV

La confessione di Greta Rossetti al Gf sui Perletti.

Il rapporto tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti continua a essere argomento di discussione sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello. A far luce sulla situazione ci hanno pensato Letizia Petris e Greta Rossetti che, in un momento di confidenze, hanno rivelato il loro parere sui Perletti.

La confessione di Greta Rossetti

Martedì 23 gennaio 2023 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, Greta Rossetti è tornata a parlare di Mirko Brunetti e del rapporto con Perla Vatiero. Secondo l'ex tentatrice di Temptation Island, entrambi sentivano che mancava qualcosa nel loro rapporto, sono andati a cercarlo in lei e Igor e adesso che hanno scoperto di amarsi ancora la loro funzione è terminata:

Tutti e due hanno cercato in noi, me e Igor, quella parte che mancava a loro. Se quella parte non manca che cosa devono cercare...Se il sentimento c'è, di cosa stiamo parlando...Solo stando insieme possono superarla. Quello che ha vissuto lei questa estate lo sta vivendo lui adesso. Noi parlavamo sempre e solo di lei. Lui non voleva accettare di soffrire!

Secondo Letizia l'amore tra Mirko e Perla c'è ancora, ma prima di tornare insieme devono riuscire a metabolizzare il risentimento:

Lei si deve togliere dei dubbi per riuscire a fare lo scatto. Non è scontato che lei non riesca a superare questa cosa. Anche io l'ho giustificato, però il punto focale è che deve essere lei a riuscire a superarlo. Lei giustamente se deve pensare a un futuro deve sapere che non ricade in certe dinamiche. Io sento ancora un pò di rabbia da parte di tutti e due anche quando parlano. Arriveranno, ma hanno bisogno di tempo.

