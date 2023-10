Grande Fratello, Greta Rossetti commenta l'ingresso di Mirko Brunetti nel reality

Gossip TV

Le ultime indiscrezioni vogliono Mirko Brunetti come prossimo concorrente del GF: a commentare la notizia anche la sua ex, Greta Rossetti!

La nuova edizione del Grande Fratello vedrà presto l'ingresso di nuovi inquilini per movimentare le dinamiche della Casa. Ad annunciarlo è stato il conduttore del reality di Canale5 Alfonso Signorini e nel giro di pochissime ore è già iniziato il toto nomi dei possibili prossimi gieffini.

GF, Mirko Brunetti prossimo concorrente, la reazione dell'ex Greta Rossetti non si fa attendere

Secondo il sito Davide Maggio, tra i prossimi inquilini a fare il loro ingresso nella casa ci saranno Jill Cooper e Giampiero Mughini, ma, stando a TvBlog, sembra che vedremo in tv anche un noto volto dell'ultima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Mirko Brunetti, il cui nome è stato spesso al centro del gossip, questa estate, per via dei trascorsi sentimentali con due donne legate al docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Mirko, infatti, è entrato nel programma con la fidanzata Perla Vatiero, la cui relazione durava da diverso tempo: la coppia aveva deciso di mettersi alla prova nel reality per superare le difficoltà e i problemi che erano nati nella loro storia, ma alla fine entrambi avevano chiuso ogni rapporto, uscendo dal programma con i rispettivi tentatori, Igor Zeetti e Greta Rossetti. Le due nuove coppie si erano ritrovate ospiti a Uomini e Donne, dove erano stati protagonisti di un acceso confronto, ma sembravano sereni con i nuovi partner.

Eppure, a distanza di pochissime settimane sia Mirko sia Perla avevano annunciato la fine delle loro storie, facendo sorgere il dubbio di un possibile ritorno di fiamma. L'ipotesi era stata però scongiurata dalla stessa Perla, la quale aveva ammesso di aver sentito l'ex fidanzato, ma di non essere interessata a nessuna possibile riconciliazione. Nel frattempo, sembra che per Mirko sia in arrivo una nuova avventura televisiva: quella del Grande Fratello e l'indiscrezione è stata commentata anche dalla ex tentatrice e fidanzata del Brunetti, Greta Rossetti.

La ragazza, che negli ultimi giorni è stata attaccata sui social per un riavvicinamento, poi smentito, con l'ex Eugenio Colombo, ha pubblicato una storia con una semplice emoji per chiarire cosa pensasse dell'ultima news su Mirko: in maniera molto eloquente, l'ex tentatrice ha pubblicato una storia su Ig con uno sfondo nero e una faccina scioccata, a dimostrazione che il rumor sull'ex aveva lasciato senza parole persino lei.

