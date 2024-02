Grande Fratello, Greta Rossetti a Perla Vatiero: "Mi stai aiutanto tanto, sono felice di avere capito che..." (VIDEO)

Gossip TV

Greta Rossetti a Perla Vatiero a confronto nella Casa del Grande Fratello.

Mancano pochi minuti alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 12 febbraio 2024 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà, l'ex tentatrice Greta Rossetti ha fatto un bilancio del suo percorso nel reality show e parlato di tutti gli insegnamenti appresi fino a oggi.

Lo sfogo di Greta Rossetti

Tempo di bilanci al Grande Fratello per Greta Rossetti. Parlando con Perla Vatiero, ancora al centro del gossip per il suo rapporto burrascoso con Beatrice Luzzi, l'ex protagonista di Temptation Island ha raccontato di essere cresciuta tanto in questi ultimi mesi nella Casa, di aver appreso molto e di essere maturata:

Prima mi facevano una battuta, non mi dava fastidio e ridevo. Oggi mi da fastidio perché sto imparando a conoscermi e a darmi valore. Prima non mi conoscevo internamente, non sentivo di valere tanto. Sono felicissima di averlo capito, è un grande passo in avanti per me. Questo contesto ti aiuta a crescere. Qui ti metti in discussione e migliori. Ogni cosa mi sta dando un insegnamento. Tu mi stai aiutando tantissimo, è dal primo discorso che abbiamo fatto che è partito tutto...

Parole che hanno provocato la reazione immediata di Perla, che le ha voluto dare dei consigli:

Mi fa piacere che questa cosa la capisci, la maturi e che quando esci fuori sei un'altra persona. Una persona migliore, non ti manca assolutamente nulla. Devi migliorare solo questo aspetto, ma per te stessa.

