Grande Fratello, gli inquilini a rischio squalifica a poche ore dalla finale: cos'è successo?

Gossip TV

Gli ultimi concorrenti del GF rischiano una squalifica a poche ore della Finale del reality: ecco perché!

Questa sera, 25 marzo, su Canale5 andrà in onda la Finale di questa edizione del Grande Fratello, la prima a rivedere di nuovo nella casa concorrenti vip e non vip. Un'edizione che, almeno all'inizio, ha faticato a decollare, ma che ha poi portato il pubblico a schierarsi per i gieffini, creando fandom sui social e inviando aerei con messaggi e supporto ai loro beniamini.

GF, i gieffini a rischio squalifica a poche ore dalla Finale: ecco cosa è successo!

Anche per questa edizione i protagonisti indiscussi sono stati i concorrenti che, per oltre 160 giorni, hanno diviso ogni spazio all'interno della Casa di Cinecittà. Questa sera, il conduttore Alfonso Signorini rivelerà chi sarà il vincitore di questa edizione del GF, ma come spesso accade, a poche ore dalla Finale, c'è un inaspettato colpo di scena.

Sembra infatti che i gieffini nella Casa siano a rischio squalifica e questo a un passo del traguardo: ma cosa è successo in queste ore da far rischiare agli inquilini una pesante sanzione a pochi passi dal traguardo? Dai video diffusi dalle pagine social del reality si può notare come i concorrenti abbiano deciso di divertirsi e godersi le ultime ore nella Casa, dandosi alla pazza gioia.

E, questo divertimento ha provocato l'ira degli autori del programma, per un motivo ben preciso: ieri sera, Beatrice Luzzi e le altre gieffine hanno cercato di avventurarsi fuori dalle stanze della Casa per scoprire cosa succedesse nel dietro le quinte del programma e osservare le ultime prove in vista della Finale, ma sono state immediatamente beccate e rimproverate dagli autori del reality per aver violato il regolamento:

"Dovete tornare in camere da letto immediatamente. Dato che siete lì fate il cambio batterie"

Sempre Beatrice Luzzi ne ha combinata un'altra e, scherzando si è rivolta ai pizzaioli di Cinecittà chiedendo di portar loro delle pizze: armata di carta e penna, l'attrice ha preso gli ordini dei vari inquilini e ha poi fatto la richiesta formale, tra le risate generali delle altre gieffine. Sorprendentemente, il GF ha davvero recapitato le pizze ordinate e i concorrenti hanno ringraziato per l'inaspettato e gradito regalo!

Scopri le ultime news su Grande Fratello