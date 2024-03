Grande Fratello, finale anticipata: ecco i motivi

Gossip TV

Alfonso Signorini ha annunciato che la finale del Grande Fratello andrà in onda lunedì 25 marzo prossimo. Svelati i motivi del perché è stata anticipata di una settimana.

Alfonso Signorini ha annunciato che la finale del Grande Fratello andrà in onda lunedì 25 marzo prossimo. Nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality show di Mediaset il conduttore ha pertanto smentito le dichiarazioni di Cesara Buonamici a Pomeriggio 5 quando la giornalista ha rivelato la data dell'ultima puntata, ovvero il 4 aprile. Ma cosa ci sarebbe dietro questa decisione di anticipare la finale? Ebbene, secondo quanto ha rivelato il portale di TvBlog, concorrenti e addetti al lavoro avrebbero esplicitamente richiesto di poter trascorrere la Pasqua in compagnia dei propri cari, visto che anche a Natale non sono potuti essere presenti.

Certamente si annovera una certa stanchezza da parte di tutti, considerando che la porta rossa di Cinecittà si è aperta l'11 settembre 2023. Il reality, inoltre, ha registrato un sostanziale calo di ascolti negli ultimi appuntamenti, quindi si è deciso di chiudere questa lunghissima edizione tra una settimana.

I concorrenti ancora in Casa sono molti, ben 13 e nella puntata di questa sera ci saranno due eliminazioni più l'elezione del terzo finalista dopo Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Considerando che alla finale manca solo una settimana, è probabile che anche giovedì ci saranno altre eliminazioni per sfoltire il più possibile il numero elevato di inquilini.

Ad oggi, sono tutti convinti che questa edizione sarà vinta da Beatrice Luzzi che può contare su un numero fandom che l'ha sempre sostenuta, strappazzando gli altri al televoto. Un possibile outsider? Giuseppe Garibaldi. Sì, proprio l'ex flirt della Luzzi potrebbe esedre la spina del fianco per l'attrice romana pronta ad indossare lo scettro della vittoria.

