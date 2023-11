Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: "Quando la vedo ho le farfalle nello stomaco, mi manca" [VIDEO]

Gossip TV

Chiamato in confessionale, questa sera al GF, da Signorini, Giuseppe Garibaldi si è aperto su Beatrice Luzzi.

Questa sera, su Canale5, sta andando in onda una nuova puntata del Grande Fratello e, ancora una volta, al centro delle dinamiche del reality Mediaset condotto da Alfonso Signorini ci sono Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

GF, Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: "Ancora sento le farfalle quando la vedo"

Dopo un primo confronto, nel quale l'attrice ha chiarito di non fidarsi del concorrrente nip, dopo due settimane di storia d'amore, finite in maniera piuttosto burrascosa, è toccato a Giuseppe svelare cosa prova per la vippona. Chiamato in confessionale dal padrone di casa, Giuseppe ha così risposto quando Signorini gli ha chiesto cosa prova per Beatrice:

"Non ti nego che quando la vedo sento sempre le farfalle nello stomaco. Vedo che mi manca, mi mancano quei momenti di tranquillità e spensieratezza. Poi è andata come è andata...Io ci tengo tantissimo a lei, è da tre giorni che mi sto avvicinando tanto, mi aspettavo che mostrassero i video in cui chiacchieravamo tranquilli. Le ho detto che se deve succedere qualcosa, deve essere in maniera graduale e naturale. Ho sbagliato tante volte perché quando le scuse non sono accettate da una persona, pensi sempre a male. Lei mi manca, ma non voglio forzare le cose, voglio che lei sia consapevole..."

Signorini gli ha chiesto se questa mancanza, secondo lui, la prova anche la vip e Garibaldi ha asserito convinto:

"Nei suoi occhi vedo la mancanza, ha detto anche a Fiordaliso di trattenerla quando siamo vicini. Sì, so che mi ha dato tanto, ma gliel'ho detto che mi ha insegnato tanto, anche di vdere le cose in modo cinico..."

Il bidello è stato raggiunto da Beatrice, la quale non ha nascosto i suoi dubbi su Garibaldi, anche dopo queste ultime dichiarazioni, sebbene non abbia ascoltato tutto, a causa di un mancato collegamento con la casa. Signorini si è preoccupato di riassumere tutto il discorso di Garibaldi e ha poi punzecchiato l'attrice sui suoi sentimenti per il bidello:

"Grazie del resoconto, sicuramente è stato più comprensibile del discorso di Giuseppe. Indubbiamente c'è una grande complicità, che non deve sparire, viviamo qui 24h su 24h, trovare una complicità così non è facile, perciò, me la vivo, ma questo non significa mettere in mezzo il mio cuore. Perché non credo saprebbe gestirlo"

