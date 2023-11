Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi interessato all'ingresso di Perla Vatiero. Mirko furioso replica: "Ti spacco di botte"

Gossip TV

Questa sera Perla Vatiero entrerà nella Casa del GF e Giuseppe Garibaldi ha scherzato sul suo arrivo, provocando la rabbia di Mirko. Ecco cosa è successo.

Questa sera, al Grande Fratello entrerà come concorrente Perla Vatiero: il suo ingresso, a lungo atteso, è stato rimandato a causa dell'isolamento a cui l'e partecipante di Temptation Island si è dovuta sottoporre per aver contratto il covid. Ma, finalmente, questa sera la vedremo varcare la soglia della porta rossa della casa di Cinecittà. E, sembra che nel reality Mediaset il suo arrivo sia atteso e non solo dal suo ex fidanzato Mirko Brunetti.

GF, Perla entrerà nella casa, i commenti di Giuseppe Garibali scatenano la rabbia di Mirko

Questa sera, su Canale5, Alfonso Signorini annuncerà l'entrata di Perla Vatiero nel reality del GF: l'ex fidanzata di Mirko si ritroverà a vivere a stretto contatto con il gieffino e chissà che tra loro non possa riscoccare la scintilla, come hanno sperato molti dei fan della coppia, dopo il maturo confronto che hanno avuto nell'ultima puntata del GF.

Il confronto, avvenuto tramite video per l'isolamento di Perla, è stato visto anche dagli inquilini della Casa e a commentare la bellezza di Perla è stato uno dei "latin lover" della casa: Giuseppe Garibaldi. Il bidello, infatti, reduce dalla storia con Beatrice Luzzi, si è lasciato andare a diversi commenti che hanno infastidito moltissimo Mirko. Infatti, riferendosi all'eventuale ingresso di Perla, Garibaldi ha commentato con un:

"Se entra Perla, mi passano i pensieri"

Una frase che ha provocato un'immediata reazione in Mirko, il quale, senza mezzi termini, ha risposto serio:

"Se ci provi, ti spacco di botte"

Dovremo prepararci a qualche triangolo - se non quadrangolo - amoroso? Non ci resta che continuare a seguire il GF per saperlo.

