Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi: "Beatrice è cattiva", la reazione di Vittorio Menozzi (VIDEO)

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi a confronto su Beatrice Luzzi al Gf.

Giuseppe Garibaldi è tornato all'attacco contro Beatrice Luzzi. Risentito per l'ennesimo problema sorto nella Casa di Cinecittà, il giovane concorrente del Grande Fratello si è confidato con Vittorio Menozzi manifestando la sua volontà di stare alla larga dall'attrice per evitare altre discussioni.

Il risentimento di Giuseppe Garibaldi

Non c'è pace nella Casa del Grande Fratello per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che sembrano non riuscire a trovare un punto d'incontro per convivere serenamente. Infastidito dal comportamento assunto dall'attrice, il ragazzo si è lasciato andare a un duro sfogo con Vittorio Menozzi in cui ha accusato la donna di essere inaffidabile, soprattutto quando non sta bene:

Io queste cose le sapevo già due mesi fa, io non ho fatto niente di male. È venuta lei e io me ne sono andato. Lei è cattiva...è così! Il giorno prima è venuta a piangere e poi il giorno dopo ancora Anita, Max e polemiche, ma che stiamo scherzando? Vuole sempre tornare sugli stessi argomenti. Se io ti voglio bene non ritorno sempre sulla nostra discussione o non vengo a stuzzicarti.

Leggi anche Signorini vuota il sacco su Beatrice Luzzi e Varrese

Accuse che hanno provocato la reazione di Vittorio. Dopo aver ascoltato lo sfogo del giovane concorrente calabrese del Gf, il modello lo ha invitato a sforzarsi di costruire un rapporto civile con Beatrice:

Io l'unica cosa che ti posso dire è che capisco la tua voglia di starci lontano, ma dovresti farlo nel modo più smussato possibile. Deve essere chiaro il messaggio per cui tu non vuoi stare dove sta lei. È un pò delicata con lei. Non ha voglia di essere cattiva...è estemporanea sulle cose. Magari non ti vuole tutto questo bene, però c'è una via di mezzo. Non è che o ti vuole bene o ti manipola. Dovete trovare una via mezzo. Dopo tutto quello che è successo, io non me lo sento di fare ancora da mediazione. Io ho un rapporto con lei, ho un rapporto con te. Non voglio stare in mezzo soprattutto qua nel gioco.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.