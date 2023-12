Grande Fratello, Signorini vuota il sacco su Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: ecco cosa ha rivelato il conduttore

Gossip TV

Alfonso Signorini sui due discussi concorrenti del Gf: "Nella Casa ci si dimentica che...".

Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi sono tra i protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il loro percorso nella Casa di Cinecittà ci ha pensato il conduttore Alfonso Signorini che, rispondendo alla lettera di una fan lettera sul settimanale Chi, ha rivelato il suo pensiero sui due concorrenti.

Signorini e le parole su Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese

Il comportamento e le forti parole usate da Massimiliano Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi non sono per niente piaciuti ai telespettatori del Grande Fratello. Tra tutti, una lettrice ha deciso di scrivere una lunga lettera ad Alfonso Signorini, pubblicata sul noto settimanale Chi, nella quale si è detta profondamente delusa e amareggiata per il trattamento riservato all'attrice:

Carissimo Alfonso, da anni seguo il Grande fratello e devo dire che ho sempre apprezzato quanto il Gf fosse attento ad alcune dinamiche, azioni e parole…Parlando da donna ex vittima di violenza privata, vorrei urlarti tutta la mia sofferenza e rabbia nel vedere Beatrice così massacrata dagli altri concorrenti, anche dopo il tuo intervento [...] Mai e dico mai una volta che si siano messi dalla parte di Beatrice che, da grande donna qual è, tante volte ha taciuto senza dare seguito alle provocazioni! [...] Massimiliano dice che era finzione e io mi domando puoi fingere h24? E gli atteggiamenti che aveva con Heidi? Anche lì fingeva? Ma ancora più male mi fa vedere una casa coalizzata con il carnefice e contro la vittima. Bea ha una resilienza da far paura e invidia, una capacità di aggirare l’ostacolo e cadere sempre in piedi, ma vederla con gli occhi pieni di lacrime supplicare di smetterla perché ha paura, da ex vittima, mi ha fatto piangere e se avessi potuto sarei entrata dentro la tv per darle un abbraccio.

Leggi anche Giuseppe Garibaldi sbotta furioso nella Casa del Gf: ecco cosa è successo

La lettera non è passata inosservata a Signorini, che ha colto l'occasione per svelare il suo pensiero sui due concorrenti del Gf. Se da una parte il conduttore ha elogiato Beatrice per la sua forza, dall'altra ha spiegato che Massimiliano è una persona troppo presa dal proprio ruolo:

Beatrice è una donna che ha una qualità rara: sa trasmettere forza. Senza retorica. E più la gente le dà addosso, più lei afferma la sua grandezza. È un bell’acquisto di questa edizione del Gf. Quanto a Massimiliano, non credo sinceramente sia quel mostro che i social dipingono. È solo una persona troppo presa dal proprio ruolo. Nella Casa ci si dimentica troppo spesso che più si è se stessi e non si recita un personaggio, più si vince. Un caro saluto!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.