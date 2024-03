Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi affronta Greta Rossetti: "Ti fai influenzare troppo" (VIDEO)

Gossip TV

Garibaldi invita Greta Rossetti a lasciarsi andare alle emozioni nella Casa del Gf.

Stasera, giovedì 14 marzo 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello. Tra gli argomenti più attesi c'è sicuramente il bacio scattato nella Casa tra l'ex tentatrice Greta Rossetti e lo chef Sergio D'Ottavi.

Greta e Garibaldi a confronto

Nella Casa del Grande Fratello è finalmente scattato il bacio tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. Un bacio arrivato dopo diverse settimane di conoscenza per via di alcuni freni messi dall'ex tentatrice di Temptation Island. A cercare di farla ragionare e spronarla a vivere questa sua avventura in modo libero e trasparente ci ha pensato Giuseppe Garibaldi.

Durante la settimana, infatti, Giuseppe ha invitato Greta a lavorare su questo lato del suo carattere, chiedendole di essere più istintiva e di non avere il timore di sbagliare o ricevere eventuali critiche. Il concorrente è infatti convinto che la coinquilina si faccia influenzare troppo dall'esterno:

Ti fai influenzare troppo dal giudizio fuori, devi pensare a te stessa e a quello che ti rende felice [...] Non è il bacio che ti cambia la vita, non è un bacio che dice la persona che sei. Se io oggi ti voglio baciare e la prossima settimana ci lasciamo che fa? La vita è così. È vero che qua sei sotto i riflettori, ma la tua personalità qui dentro si è vista. Io ti ho vista crescere.

