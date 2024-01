Grande Fratello, Giselda Torresan contro Beatrice Luzzi: "Fino al giorno prima faceva scenette strappalacrime"

Gossip TV

L'ex inquilina del Grande Fratello, commenta sarcastica la reazione di Beatrice Luzzi dopo la morte del padre.

Tirata in causa da Beatrice Luzzi, l'ex gieffina Giselda Torresan, ha tirato una frecciata particolarmente velenosa all'attrice romana.

Grande Fratello, Giselda attacca Beatrice Luzzi

Quest'ultima, parlando con Stefano Miele e Sergio D’Ottavi è tornata a parlare della 34enne orginiaria Pieve del Grappa della quale non ha conservato un bel ricordo. Tra le due ex inquiline del Grande Fratello, infatti, non correva di certo buon sangue.

"La montanara parlava della montagna, del Monte Grappa. Lei ha svoltato, per lei era tutto incredibilmente nuovo ed entusiasmante, alla fine la acchitavano, le davano i vestiti, la truccavano e sembrava una po*nostar, non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato, non aveva mai fatto niente…"

Quese esternazioni della Luzzi non sono passate inosservate e Giselda, in un post su Instagram in cui Beatrice era intenta in un ballo divertito con Stefano, ha accusato quest'ultima aver immediatamente ritrovato la spensieratezza dopo il dolore per la perdita del padre. L'attrice romana infatti era apparsa anche molto a disagio nel trascorrere le ore della tumulazione del papà in una trasferta "forzata" alla Spa, voluta dal Grande Fratello.

"E pensare che fino al giorno prima aveva messo su una scenetta strappalacrime", ha scritto la Torresan sui social .

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.