Grande Fratello, finalista dell'ultima edizione rivela: "Ecco chi è la persona più falsa del reality"

La finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello, Letizia Petris, ha ricordato la sua esperienza nella Casa di Cinecittà svelando il nome della persona più falsa del reality show di Canale 5.

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'ex giovane finalista Letizia Petris ha ricordato la sua esperienza nel reality show e svelato il nome del concorrente più falso della Casa.

Letizia Petris contro Stefano Miele

Letizia Petris è stata una delle concorrenti più apprezzate dell'ultima edizione del Grande Fratello. A distanza di qualche mese dalla fine del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Letizia Petris è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa di Cinecittà e puntato il dito contro Stefano Miele. Ospite di un podcast l’ex gieffina ha rivelato:

L’influencer o personaggio noto più falso che ho conosciuto anche nella vita reale? Non è un influencer, ma una persona che non è stata vera, la conoscete, per me, per gli atteggiamenti che ho vissuto nella casa del Grande Fratello, poi gli atteggiamenti che ho visto fuori dal programma nei mesi successivi, ma anche per le cose che ho visto nelle storie di Instagram successivamente, il più falso è uno. Sto parlando di Stefano.

Secondo Letizia, che continua la sua storia d'amore con Paolo Masella, il personaggio meno limpido è Stefano Miele. In effetti, i due concorrenti dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello non sono mai stati grandi amici nemmeno nella famosa Casa di Cinecittà.

Il ritorno di Beatrice Luzzi

Manca davvero poco alla prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda il 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Tra le novità più chiacchierate delle ultime ore c'è il ritorno di Beatrice Luzzi come seconda opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. L'ex discussa gieffina affiancherà la giornalista Ceara Buonamici. Un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava, anche se l'attrice si è sempre distinta per la sua personalità e carisma.

