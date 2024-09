Grande Fratello, Cesara Buonamici a Verissimo commenta Beatrice Luzzi come opinionista

Gossip TV

Cesara Buonamici, ospite nel nuovo appuntamento con Verissimo, ha commentato l'arrivo di Beatrice Luzzi che l'affiancherà come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello.

Qualche minuto fa, le pagine ufficiali social del Grande Fratello hanno confermato l'arrivo di Beatrice Luzzi come nuova opinionista del reality show.

Grande Fratello, parla Cesara Buonamici: "Beatrice Luzzi è ;stata di fatto la vincitrice morale della scorsa edizione"

L'attrice romana, tra le grandi protagoniste della scorsa edizione, affiancherà Cesara Buonamici che tornerà al Gf per il secondo anno consecutivo. Il reality tornerà in onda a partire da lunedì 16 settembre prossimo condotto, ancora una volta da Alfonso Signorini. C'è molta attesa per vedere il debutto della Luzzi in questo ruolo, per cui ai microfoni di SuperguidaTv, ha confessato di sentirsi particolarmente adatta. L'anno scorso, la Buonamici non sembrava nutrire una grande simpatia per la Beatrice come concorrente ma oggi, il noto volto del Tg5 ha commentato a Verissimo positivamente il suo arrivo:

"Beatrice Luzzi ;non ha bisogno di presentazioni. E’ una buona idea. Lei ha vissuto intensamente la casa e può davvero spiegare cosa succede nella testa degli inquilini in questa situazione. Situazione che non è normale, specialmente quando dura settimane, mesi e che quindi stravolge il tuo carattere. Ti porta all’esasperazione. Chi meglio di lei può raccontarci cosa succede nella loro mente? Nessuno. E’ entrata per prima ed è uscita per ultima. E’ stata di fatto la vincitrice morale della scorsa edizione, per un soffio non ha vinto. Da lei mi aspetto anche che ci sveli che cosa realmente succede tra quelle mura."

La giornalista ha poi dichiarato di essere molto emozionata per il suo ritorno come opinionista:

"Sono emozionata all’idea di ripartire, sono terrorizzata, non passa mai l’ansia della prestazione, di fare bella figura. Sono me stessa, nel bene e nel male. Sto attenta, cerco di stare attenta, la diretta è sempre un rischio, poi ;Alfonso ;mi lancia anche delle trappole. Mi aspetto di divertirmi. Mi sono divertita anche con ;Alfonso, è molto spiritoso. Quando sono entrata nel meccanismo me lo sono goduto di più. Mi aspetto anche dai personaggi che ci sono un’edizione molto divertente."

La Buonamici ha anche commentato Lino Giuliano come concorrente ufficiale del Grande Fratello:

;"Lino ;con otto puntate di Temptation Island almeno in Italia l’hanno conosciuto tutti, è sicuro di sé e sicuro di piacere. Evidentemente ha un riscontro con il pubblico femminile, sarà divertente vedere come reagiscono alle sue avances, ai suoi corteggiamenti. Penso che ci farà molto ridere.

