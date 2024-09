Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi spoilera l'ingresso di un concorrente vip? (VIDEO)

Gossip TV

Enzo Paolo Turchi avrebbe spoilerato inavvertitamente l'ingresso di un concorrente vip? Ecco cosa è successo!

Enzo Paolo Turchi è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello ed è rapidamente diventato uno dei protagonisti preferiti dai fan del reality di Canale5. Con le sue continue dichiarazioni d'amore per Carmen Russo, la figlia Maria e le -involontarie - gaffe di cui si rende protagonista, il ballerino è stato già eletto tra i beniamini del web. Peccato però che con la sua ingenuità si sia reso anche protagonista di un possibile spoiler di un ingresso di un nuovo concorrente vip nella Casa.

GF, Enzo Paolo Turchi spoilera l'ingresso di un concorrente vip?

In maniera del tutto involontaria, Enzo Paolo Turchi ha spoilerato l'ingresso di un concorrente vip che potrebbe aggiungersi presto alla rosa di gieffini del programma di Alfonso Signorini. Chiacchierando con alcuni concorrenti del GF, il ballerino ha raccontato della sua carriera e di aver spesso aiutato la carriera di tanti altri coreografi e colleghi e tra loro c'è Luca Tommassini, che ha già lavorato in programmi come Viva Rai2 e Amici di Maria De Filippi:

"Io ho creato i primi ballerini, quando io ero primo ballerino, li creavo e li mettevo vicino a me, li portavo a lavorare. Luca Tommassini l’ho preso a nove anni."

Parlando proprio di Tommassini, il gieffino ha dichiarato, non rendendosi conto di ciò che stava anticipando: "Luca deve venire pure lui qua dentro" e molti fan del GF hanno pensato che Tommassini sarà tra i prossimi vip a entrare nella Casa.

Sto postando video di questo bellissimo momento che si è creato tra Enzo Paolo e le ragazze..magari chi se lo perde può recuperare queste immagini che, davvero, fanno bene al cuore. #grandefratello pic.twitter.com/diKBGwsU7d — Sam&Dean - Carry on my wayward son (@CiupiSupporterr) September 20, 2024

GF, Enzo Paolo Turchi e il consiglio di Alex Belli!

Appena entrato nella Casa, Enzo Paolo Turchi ha anche raccontato di un interessante consiglio che gli ha dato Alex Belli prima di entrare al GF. Belli è stato tra i concorrenti più famosi del GFVip e al ballerino ha dato un suggerimento per superare al meglio le lunghe dirette tv che attenderanno lui e gli altri gieffini in questa edizione.

Perciò, il consiglio di Belli non è utile per attuare una strategia di vittoria, ma...di sopravvivenza culinaria. Infatti, l'attore ha suggerito a Enzo Paolo Turchi di cucinare ben due teglie di pasta al forno in modo che al termine della puntata tutti i gieffini possano poi mangiare senza doversi preocupare di cucinare:

"Quando c'è la diretta mi hanno detto di preparare due teglie di pasta al forno, come consiglio..."

Luca Calvani, che gli era seduto accanto, ha subito pensato che fosse un suggerimento di Carmen Russo, ma a sorpresa il ballerino ha replicato che è stato Alex Belli a dargli l'idea per questa "strategia culinaria".

