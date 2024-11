Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi rivela: "È stata la produzione a dirmi che dovevo uscire, ecco cosa mi manca"

Gossip TV

Il coreografo Enzo Paolo Turchi torna a parlare della sua intensa esperienza nella Casa del Grande Fratello, raccontando tutta la verità sulla decisione di lasciare il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Enzo Paolo Turchi è stato tra i concorrenti più amati e apprezzati dell'attuale edizione del Grande Fratello. Intervistato dal settimanale Chi, il noto coreografo ha fatto un bilancio della sua intensa esperienza nella Casa più spiata d'Italia e vuotato il sacco sul suo addio al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

La rivelazione di Enzo Paolo Turchi

Enzo Paolo Turchi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui è tornato a parlare della sua intensa, ma breve, esperienza nella Casa del Grande Fratello. Per chi non lo sapesse, il noto coreografo ha deciso di lasciare il reality show di Canale 5 per tornare dalla sua famiglia di cui sentiva la mancanza. A tal proposito, l'ex concorrente ha ammesso di sentire la mancanza dei suoi ormai ex compagni di avventura e svelato la verità sul suo addio:

Mi manca moltissimo la Casa che ho vissuto nei primi due mesi, adesso sta prendendo una linea che è quella, giustamente, del Grande fratello: gli amori, gli intrighi, le rivalità. E quello mi manca meno. Io sono stato male, a un certo punto è stata la produzione stessa a dirmi che dovevo uscire, che era arrivato il momento. Non è un ritiro vero e proprio, sono uscito per malattia. Sono sempre stato fra i preferiti dai ragazzi, e li ringrazio.

Dopo aver raccontato la verità sulla sua uscita inaspettata dal gioco, Enzo Paolo ha parlato del suo rapporto con Carmen Russo, che ha vissuto un momento di difficoltà mentre lui era rinchiuso nella Casa del Gf. Non solo. L'ex concorrente ha colto l'occasione anche per rispondere a chi sostiene che sia stata proprio lei a spingerlo a partecipare al reality show:

Nella Casa non hai riferimenti e ti trovi a dire cose che nemmeno chi ti conosce sa del tutto. Non sono Superman perché sono una persona semplice, normale, con le proprie fragilità. Avevo paura che Carmen si sentisse in imbarazzo perché stavo mostrando a tutti i miei dolori. Ho una sensibilità elevata, è la mia vita. Ho avuto un’infanzia difficile, la danza mi ha salvato. Carmen sapeva che il Grande fratello mi avrebbe aiutato a liberarmi da alcuni nodi che portavo dentro. Mi sento meglio, valeva la pena di fare tutto quello che ho fatto e ringrazio il Gf, ma anche il Signore, per questa occasione.

La verità di Carmen sulla crisi con Enzo Paolo

Il percorso di Enzo Paolo Turchi nella Casa del Grande Fratello è stato commentato anche da Carmen Russo. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, la showgirl e ballerina ha ammesso che i momenti di difficoltà tra di loro non sono mancati, ma di essere stata molto felice di riabbracciare il marito dopo la sua partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Interpellata dalla conduttrice Silvia Toffanin, Carmen ha prima spiegato di essersi seriamente preoccupata quando ha visto il marito Enzo Paolo disperarsi al Gf e poi svelato tutta la verità sulla crisi con il coreografo, di cui lui stesso aveva parlato nella Casa: "Lui si era convinto di non essere abbastanza e di non essere l'uomo giusto per me. Ma dico io, dopo quarant'anni? Il reality ha amplificato tutto. Per me è stata una grande sorpresa sentire le sue parole, non era vero niente. L'amore si evolve, cambia".

L'appuntamento con i protagonisti del Grande Fratello è per il prossimo sabato 30 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che i concorrenti al televoto sono Javier Martinez, Helena Prestes, Giglio (al centro delle polemiche per la sfuriata avuta nella notte contro la modella brasiliana) e Federica Petagna. Chi di loro sarà il preferito della Casa?

