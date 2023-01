Grande Fratello, Davide Donadei menziona Chiara Rabbi: "Eravamo incompatibili..."

Gossip TV

Nella casa del GFVip, Davide Donadei ha nominato la sua ex Chiara Rabbi, scelta all'epoca del trono classico di Uomini e Donne e che ha tradito con Arianna Gianfelici, cantante di Amici. Ecco cosa ha detto il gieffino.

I fan del Grande Fratello Vip e di Uomini e Donne stanno seguendo da vicino l'evolversi della situazione tra Davide Donadei, attuale gieffino, e la sua ex corteggiatrice e fidanzata Chiara Rabbi. Se fino a qualche settimana fa, la coppia aveva celato i motivi della rottura, ormai sono giorni che il gossip impazza perché è stato rivelato che Donadei avrebbe tradito Chiara Rabbi con un'altra donna, la cantante di Amici Arianna Gianfelici.

GFVip, Davide Donadei parla della rottura con Chiara Rabbi

Mentre il gieffino è all'interno della casa del GFVip, al di fuori, tra Chiara Rabbi e Arianna Gianfelici sono volate accuse pesanti, soprattutto, dopo che la cantante ha confessato che l'ex corteggiatrice le aveva chiesto di mantenere il segreto della storia clandestina con Donadei per poterla sfruttare al meglio e guadagnare qualche ospitata nei programmi tv. Una notizia che ha sconvolto i fan e che Gianfelici ha rivelato a Casa Pipol in un'intervista.

Nel frattempo, all'interno della Casa più spiata d'Italia, Davide Donadei si è aperto a proposito della rottura con Chiara Rabbi con Nicole Murgia e ha dichiarato:

"Domani sono due anni dalla mia scelta. La storia è finita ai primi di agosto. Non c'eravamo neanche lasciati benissimo, più perché era lei che non voleva più un rapporto. Avrei voluto un rapporto pacifico, ma lei ha iniziato a odiarmi, punto. Non c'erano motivi, più che altro incompatibilità di caratteri e situazioni che io non potevo vivere..."

Il gieffino ha poi aggiunto che la ragazza in questione - in tutto il discorso non ha mai menzionato il nome di Chiara Rabbi - è molto gelosa e sicuramente lo starà seguendo in tv. Nessuna menzione, ovviamente, dell'altra donna con cui avrebbe avuto una storia e che sarebbe una delle principali cause della rottura con l'ex fidanzata.

