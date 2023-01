Uomini e Donne, caso Davide Donadei: volano stracci tra Chiara Rabbi e Arianna Gianfelici

Gossip TV

Davide Donadei è concorrente nella casa del GFVip, ma al di fuori tra la sua ex Chiara Rabbi e la cantante di Amici, Arianna Gianfelici, con cui l'ha tradita stanno volando parole grosse. Ecco cosa è successo.

Intervistata da Casa Pipol, Arianna Gianfelici, cantante di Amici e flirt di Davide Donadei con cui il gieffino avrebbe tradito Chiara Rabbi la scorsa estate, ha rivelato importanti retroscena sulla sua storia, facendo infuriare la corteggiatrice di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, scontro tra Arianna Gianfelici e Chiara Rabbi

La cantante di Amici ha rivelato di essere rimasta molto delusa da alcune stories che Rabbi avrebbe pubblicato su Instagram in cui la definiva "la cantante che non ci ha creduto abbastanza". In risposta, Gianfelici le ha scritto in privato, chiedendole perché non avesse deciso di parlare con lei direttamente, piuttosto che sfogarsi sui social.

Ma, Chiara Rabbi l'avrebbe bloccata su Instagram, rifiutando un confronto. Ma, la cantante di Amici non si è arresa e l'ha contattata su Whatsapp, scrivendole:

"Questa è la tua maturità. Sinceramente sapevi benissimo quello che ho detto a Casa Pipol, non ti ho offeso, né detto tantomeno niente di nuovo."

Inoltre, la cantante di Amici avrebbe rivelato anche un retroscena importante: Chiara Rabbi le avrebbe chiesto di non rivelare nulla, nella speranza di poter rivelare la loro verità in qualche programma tv, magari a Verissimo o di fare un confronto a Uomini e Donne con Davide Donadei. Quindi, ha aggiunto la cantante, il vero motivo della rabbia dell'ex corteggiatrice è dovuto al fatto che la verità sarebbe saltata fuori prima che potessero sfruttarla economicamente.

