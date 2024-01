Grande Fratello, ''Vi faremo fuori tutti'': Giuseppe Garibaldi nella polemica per la frase infelice

Gossip TV

Giuseppe Garibaldi si rivolge ai nuovi concorrenti del Grande Fratello con una frase infelice e scoppia la polemica contro il gieffino.

Nuovo giorno, nuova polemica per Giuseppe Garibaldi. Il concorrente del Grande Fratello ha espresso la sua idea sui nuovi arrivati a Cinecittà, decisamente lontano dall’essere politically correct ed è scoppiato il caos. Ecco cosa è successo nel dettagli.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi nella bufera: cosa ha detto

È chiaro che Giuseppe Garibaldi non sia particolarmente astuto nella scelta delle sue parole, cosa che se da una parte fa intuire al pubblico quanto il concorrente calabrese sia spontaneo, dall’altra inizia a pesare sull’idea che i telespettatori si sono fatti di lui. Dopo le infelici frasi sugli omosessuali, Garibaldi ha deciso di mettere in guardia i nuovi arrivati nella casa del Grande Fratello, sostenendo che hanno più diritto alla Finale coloro che sono in gioco sin dall’inizio, ma per farlo ha scelto parole forti che non sono piaciute ai telespettatori.

“Devo dire una cosa. Mi dispiace per i nuovi entrati, ma uno ad uno vi faremo fuori proprio tutti”, ha sentenziato Garibaldi, lasciando ai nuovi ingressi l’amaro in bocca per queste parole crude. Mentre Stefano Miele ha fatto notare al collega del GF che sarà il pubblico del reality show di Canale 5 a decidere la loro sorte, e che non vale più nulla essere entrati prima o dopo in gioco, Beatrice Luzzi ha commentato l’accaduto con Vittorio Mennozzi. L’attrice sostiene che Garibaldi sia la pedina di alcuni abili giocatori che amano fare strategia, ma che vogliono continuare a nascondersi per non inimicarsi i colleghi e per fare la parte dei buonisti con il pubblico.

Poche ore dopo la sua sparata, Giuseppe sembra comunque aver riflettuto sulla possibilità che siano proprio i nuovi arrivati ad andare avanti con il gioco, e ha commentato con Perla Vatiero. “Contro di te non mi posso mettere altrimenti mi mandano a casa subito. Quindi non mi ci metto proprio contro“. La partenopea, ascoltando la riflessione del gieffino, gli ha fatto notare quanto questo pensiero sia esattamente quello di un giocatore. La strategia di Giuseppe lo ripagherà dopo mesi e mesi di reclusione al Grande Fratello?

