Grande Fratello, colpo di scena: Perla Vatiero non entrerà questa sera perché ha contratto il covid! [VIDEO]

La nuova puntata del Grande Fratello inizia con un nuovo colpo di scena: Perla Vatiero ha il covid e non entrerà nella casa di Cinecittà!

Questa sera, al Grande Fratello, il reality di Canale5 targato Mediaset, sarebbe dovuta entrare come concorrente Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti. Un ingresso a lungo atteso, soprattutto, dopo gli sviluppi che avevano riportato l'ex concorrente di Temptation Island tra le braccia di Greta Rossetti, la tentatrice con cui aveva lasciato il docu-reality estivo. Tuttavia, un inaspettato colpo di scena ha cambiato le carte in tavola!

GF, Alfonso Signorini annuncia a sorpresa che Perla Vatiero non entrerà nella Casa: "Ha il covid!"

Ovviamente, Mirko non sa nulla dell'ingresso dell'ex fidanzata nella Casa di Cinecittà, sebbene abbia già chiarito che si tratterebbe di un ingresso problematico per lui, come ha dichiarato durante il daytime del programma. Il gieffino, infatti, si aspetta soltanto un confronto con Perla, non certo che lei diventi una nuova concorrente nel reality condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, questa entrata così attesa dai fan dovrà aspettare ancora qualche tempo.

Infatti, in apertura della nuova puntata del reality, Signorini ha annunciato un inatteso colpo di scena: Perla non entrerà nella Casa perché ha contratto il covid! Il conduttore, infatti, poco dopo aver salutato Cesara Buonamici - celebrando la sua nomina a direttrice ad personam del TG5 - ha rivelato che l'ex fidanzata di Mirko non potrà entrare nella Casa perché ha il covid. La ragazza ha contratto il virus proprio durante il periodo di isolamento che è richiesto ai concorrenti prima di entrare nel programma.

Chiedendo il collegamento con Perla, Signorini le ha chiesto come stesse, per poi non risparmiare una pungente frecciatina:

"Ciao, Perla! Vedo che sei asintomatica, noi ti aspettiamo! Ma, cosa ne pensi di quello che ti è successo? Non è che è stata Greta a tirartela?!"

Il conduttore ha, però, subito corretto il tiro, buttando tutto sullo scherzo e salutando anche l'ex tentatrice che, sicuramente, starà seguendo la diretta del reality.

