Grande Fratello, Cesara Buonamici svela alcuni retroscena: "Non ho scelto io di partecipare al GF, ma..."

La nuova opinionista del GF, la giornalista Cesara Buonamici, ha rilasciato un'intervista nella quale ha svelato alcuni retroscena sulla sua nuova avventura. Ecco cosa ha detto.

Continuano i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo l'annuncio che sarà eliminato il momento social nella trasmissione e che Cesara Buonamici è stata nominata ufficialmente opinionista unica del programma, non resta che attendere l'annuncio del cast di vip e nip che vivranno diversi mesi nella casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello, Cesara Buonamici svela il motivo per cui ha accettato il ruolo di opinionista nel reality

La conferma della giornalista come unica opinionista del GF è stata annunciata solo qualche giorno fa: si tratta di un'autentica rivoluzione per il programma e che testimonia come i vertici Mediaset abbiano deciso di attuare una vera rivoluzione per la nuova edizione della trasmissione. Le direttive di Pier Silvio Berlusconi sono chiare: basta trash e maggiore intrattenimento di un certo livello, da qui la scelta di nominare un noto volto del TG5 come opinionista.

E, proprio oggi, 31 luglio, Cesara Buonamici ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera in cui ha svelato come si sente a proposito di questa nuova esperienza. Tra i vari retroscena che sono emersi dalle sue parole, uno in particolare ha sorpreso i fan: Cesara Buonamici ha svelato qual è stato il motivo che l'ha spinta ad accettare il ruolo di opinionista. E, dalle sue parole è emerso un dettaglio che confermerebbe che la scelta non è stata del tutto spontanea. Infatti, la giornalista ha ammesso che la richiesta di entrare nel circuito del GF è arrivata dai piani alti di Mediaset:

"Non ho deciso io, in realtà. L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l'azienda per un programma di successo..."

Dalle sue dichiarazioni è emerso che sia stato l'amministratore delegato di Mediaset a intervenire per chiederle di modificare così la sua routine professionale, ma Cesara Buonamici ha anche ammesso che si è comunque trattato di una scelta che ha fatto con piacere, anche perché ritiene che questo cambiamento gioverà al programma e alla rete stessa:

"Si tratta via via di migliorare un programma di successo, allargando la platea di quelli che lo apprezzano"

