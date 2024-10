Grande Fratello, Carmen Russo svela la verità sulla crisi con Enzo Paolo Turchi: "Io sono una donna innamorata"

Gossip TV

Dopo le rivelazioni fatte da Enzo Paolo Turchi in diretta al Grande Fratello, Carmen Russo rompe il silenzio e svela tutta la verità sulla sua storia d'amore con il marito.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono davvero in crisi? A raccontare la verità ci ha pensato proprio la showgirl che, in una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, ha ammesso di essere ancora innamorata del marito. Al contrario di quello che pensa il concorrente del Grande Fratello, sulla loro vita insieme, nel presente e nel futuro, la donna non ha alcun dubbio.

La confessione di Carmen Russo

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 7 ottobre 2024 in prima serata su Canale 5, Enzo Paolo Turchi ha raccontato di star attraversando un momento di difficoltà nel rapporto con la moglie Carmen Russo tanto da aver pensato di andare via di casa: "Ho avuto il sentore che fosse stufa di me. L'ho vista fredda e distaccata. Se a lei non va bene un uomo così, io me ne vado di casa perché non mi sento più accettato".

A far luce sulla situazione e smentire i dubbi di Enzo Paolo ci ha pensato proprio Carmen. In una nuova intervista rilasciata al settimanale Chi, l'amata showgirl, che al momento si trova nella Casa del Gf per sostenere moralmente il marito, ha dichiarato di essere ancora innamorata e gelosa:

Leggi anche I concorrenti del Gf al centro delle critiche

Io sono una donna innamorata e per questo sono gelosa di chiunque nella Casa. Io ed Enzo Paolo ci compensiamo. Enzo Paolo è molto forte nel suo lavoro, basta vedere come è riuscito a far ballare i concorrenti facendo fare bella figura a tutti. Mi manca molto, è un bel riferimento e lo sta dimostrando nella Casa.

Carmen ed Enzo: una storia d'amore lunga una vita

Dopo aver smentito la presunta crisi con Enzo Paolo Turchi, nel corso dell'intervista, Carmen Russo ha anche raccontato gli inizi della loro lunga e intensa storia d'amore nata in estate durante una tournée: "Pensavamo si trattasse di un flirt, invece..." ha confessato la ballerina che ha poi speso parole piene di affetto e stima nei confronti del marito: "Ha le idee chiare, ha dei valori, è un uomo di esperienza, vincente perché ha creato una famiglia e la nostra storia d'amore da più di 40 anni. Professionalmente non so se qualcuno abbia fatto le cose che ha fatto lui. Poi ha il suo carattere: è un cucciolone perché è un uomo sentimentale. È unico, è buono. Stupisce vedere una persona così, è raro. Insieme siamo una forza unica". Ricordiamo che il Grande Fratello non avrà più il doppio appuntamento settimanale. Il reality show di Alfonso Signorini andrà in onda solo il lunedì in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.