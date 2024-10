Grande Fratello, Lino Giuliano lancia una velenosa frecciata ai concorrenti: "Non create dinamiche per andare avanti"

Gossip TV

L'ex protagonista di Temptation Island, Lino Giuliano, torna all'attacco contro il cast della nuova edizione del Grande Fratello e critica le dinamiche amorose nate nella Casa.

La dinamica amorosa che vede protagonisti Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Helena Prestes continua a tenere banco sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello. A commentare il famoso "quadrilatero" della nuova edizione è arrivato Lino Giuliano che, nelle ultime ore, ha lanciato una velenosa frecciatina ai giovani concorrenti.

Lino Giuliano critica i gieffini

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata ricca di colpi di scena. Protagonisti indiscussi della serata Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato, Javier Martinez e Helena Prestes. Dopo aver chiuso la sua frequentazione con l'ex tentatore di Temptation Island, la ballerina ha ammesso di essere interessata al concorrente milanese, che però ha confessato di voler continuare a conoscere anche la modella.

Il comportamento ambiguo di Shaila e Lorenzo ha destabilizzato Helena e Javier, ma anche tutto il pubblico di Canale 5. Tra coloro che hanno commentato la dinamica amorosa nata nella Casa del Gf ci ha pensato un ex discusso protagonista dell'ultima edizione estiva di Temptation Island. Stiamo parlando di Lino Giuliano, che non ha perso occasione di intervenire sui social e lanciare una velenosa frecciata ai concorrenti.

Leggi anche Lite al Gf tra Helena e Lorenzo

"Il Maradona del Gf è seduto e vi guarda. Basatevi su voi stessi, non create le dinamiche per andare avanti" ha scritto Lino su Instagram riferendosi al comportamento, secondo lui, strategico messo in atto da Shaila e Lorenzo. Secondo il campano, infatti, i concorrenti avrebbero creato delle dinamiche solo ed esclusivamente per andare avanti nel gioco. Sarà davvero così?

Tensione al Gf

Il rapporto tra Shaila Gatta e Javier Martinez sembra essere arrivato a un punto di non ritorno, ma anche per Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes la situazione non è delle migliori, anzi. I due concorrenti della nuova edizione, infatti, si sono resi protagonisti di un duro scontro subito dopo la puntata del Grande Fratello in cui sono volate pesanti accuse. La modella, in particolar modo, ha accusato il milanese di aver giocato con i suoi sentimenti. Cosa succederà? Lorenzo ed Helena riusciranno a chiarire o il ragazzo deciderà di buttarsi tra le braccia dell'ex velina di Striscia la Notizia?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.