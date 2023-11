Grande Fratello, caos nella Casa: volano accuse e offese tra Beatrice Luzzi, Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi

Gossip TV

Beatrice Luzzi contro Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi al Gf: "Non mi fido più di nessuno".

Caos nella Casa del Grande Fratello. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 20 novembre 2023 su Canale 5, è scoppiata un'accesa discussione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, che ha accusato l'attrice di essersi avvicinata a Vittorio Menozzi solo per strategia.

Volano accuse al Gf tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Il motivo? L'amicizia speciale nata tra l'attrice e Vittorio Menozzi ha infastidito e non poco il concorrente calabrese, che non ha perso occasione di insinuare che questo avvicinamento sia solo ed esclusivamente una strategia della Luzzi per ottenere consensi:

A lei serve una figura che l’asseconda nel gioco. Ma Vittorio io lo conosco bene e ne abbiamo parlato, per questo ancora c’è tempo. No, lui non si avvicina per fare una storia ma come compagno di gioco sicuro, di altro non lo so [..] Si parlerà di sta coppia. Io ho preso una posizione: la più bella. Ragazze non state capendo? Sembrate in un altro Gf. E’ già creata una nuova coppia però io purtroppo non posso parlare.

Dichiarazioni che, come riportato da Biccy, sono arrivate alla diretta interessata. Beatrice, furiosa, ha infatti deciso di affrontare la situazione con Giuseppe in seguito ad una confessione errata che l’ingegnere avrebbe fatto al bidello riguardante le nomination:

Giuseppe, mi dici a quale episodio ti riferisci quando dici che io ti avrei manipolato su chi votare? Io non ti ho mai detto di nominare qualcuno, mai successo. No, mi dispiace. Io a Vittorio io non ho mai chiesto di nominarti, mi raccomando stai attento a quello che dici. Dopo la nomination la scorsa puntata ho chiesto a Vittorio: “Come mai non hai nominato Giuseppe?” perché davo per scontato che dopo aver visto il video cattivo tuo e di Anita ti avrebbe nominato. Intanto gliel’ho chiesto dopo. A me non piace che tu lo dici, che tu lo pensi. Allora adesso vai dal Grande Fratello e ti fai ritrovare i video in cui io ti ho detto di nominare qualcuno perché non è mai successa una cosa del genere. Allora Giù, noi dobbiamo vivere qui dentro insieme. Di casini ne abbiamo fatti tanti e li abbiamo fatti insieme, adesso abbiamo due possibilità: o ci facciamo la guerra o stiamo in pace. Se tu vai in giro a dire cattiverie del genere, che io ti ho manipolato, quando lo sai benissimo che non è così… Ma tu senti che io ti ho manipolato, sinceramente? Non fare i cerchi Giuseppe, perché ti sbagli sempre. Io non ho mai detto a Vittorio di nominarti, io non ho mai manipolato nessuno semmai sono stata manipolata. Voglio solo dirti di stare attento a parlare male di me. Stai continuando a sbagliare, scendi sulla terra.

Immediata la reazione di Garibaldi:

Io ho sbagliato una volta e non sbaglierò mai più. Manipolato no, ma lui mi ha detto che nel momento in cui dovevi nominare tu gli avevi detto di nominarmi. Io ho sempre fatto le cose corrette, chiudiamo il cerchio qua. Io rimango con la mia idea, posso avere la mia opinione? Io penso che tu fai tutto per gioco, posso pensarlo? Io mi sono fidato, sono sempre andato oltre e non ho mai preso una posizione perché in te molte cose di cui parlavamo del gioco mi davano fastidio. E’ inutile, abbiamo due pensieri diversi. Io non ho più parlato di te, io a Vittorio ho detto che mi hai solo condizionato, non manipolato.

Dopo aver chiarito la sua posizione, la Luzzi si è rivolta a Menozzi:

Che cosa brutta Vitto, non ti fare influenzare da questa cosa orrenda di lui, è un uomo cattivo. Tu Vittorio mi hai fatta passare per una che dice chi votare. Ah è stata una leggerezza di forma? Mi pare che con me queste leggerezze vi capitano fin troppo. Io sono stufa e comincio a pensare di essere il giocattolo. Ogni puntata mi si accusa di qualcosa e mi devo sempre giustificare e mi sono rotta le scatole. Adesso io metto tutti i puntini sulle i e ora state molto attenti. Intanto io non mi fido più di nessuno e nemmeno di te (Vittorio). Secondo, da oggi davvero metto tutto in chiaro! Buonanotte.

