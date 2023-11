Grande Fratello, Perla Vatiero affronta Mirko Brunetti e lo mette in guardia: "Non parlo a caso"

Gossip TV

Il primo vero confronto al Gf tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Nella Casa del Grande Fratello è arrivato il tanto atteso confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Confronto in cui la nuova concorrente del reality show di Alfonso Signorini ha espresso tutte le sue consapevolezze dopo la rottura e chiarito la sua posizione nei confronti di Greta Rossetti.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero a confronto

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono appartati in giardino per parlare della fine della loro storia d'amore. Una rottura arrivata con l'esperienza a Temptation Island. Il primo a prendere la parola è stato il concorrente, che ha ricordato l'acceso falò di confronto:

Le mie lacrime quando abbiamo parlato in collegamento racchiudono tante cose. Io stavo male perché non abbiamo reso merito alla nostra bella storia. A me la cosa che mi è dispiaciuto di più e che mi ha fatto stare male è che per come siamo stati dopo anni di convivenza, non abbiamo portato rispetto alla nostra relazione. A quel falò di confronto mancava un pezzo e poi ci siamo solo insultati.

A fargli eco Perla che, come riporta Biccy, ha rivelato di sentirsi cambiata:

A me piacevi e mi stimolavi fino all’ultimo, ma avevo qualcosa di mentale che mi rendeva non soddisfatta e frustrata. Ma io capisco anche i disagi che avevi anche te. Dovevamo prendere una decisione. Per mesi mi creavo problemi anche dove non c’erano, ero entrata in un loop. Ad oggi no, mi sento cambiata. Anzi, se penso a quelli che reputavo prima problemi tra noi mi viene da ridere. letizia stamani mi chiedeva come facevo a non infastidirmi del rapporto che hai qui con alcune ragazze. E io le ho spiegato che prima ero una pazza, più che gelosa, ma che dopo quello che ho passato sono cambiata. Adesso mi fa piacere se tu ridi, scherzi e stai bene. Se poi l’amico è un’amica va bene lo stesso, a me piace vederti ridere.

Dopo essersi confrontati sul loro rapporto, Mirko e Perla hanno affrontato l'argomento riguardante Greta Rossetti. Se il giovane ha ammesso di essere rimasto spiazzato dal comportamento assunto dalla sua fidanzata nei confronti di Angelica Baraldi, la nuova concorrene del Gf lo ha messo in guardia affermando:

Non ti aspettavi una reazione del genere per il fatto di Angelica? Fosse l’unica cosa che non ti aspettavi. Che ti devo dire di più...Se sono convinta di una cosa è perché so. Io fino a quando non so non parlo a vanvera. Mi sono scioccata io, pensa te.

