Grande Fratello, Beatrice Luzzi svela cosa l'ha spinta a tornare: "Papà mi ha detto di non mollare" [VIDEO]

Gossip TV

Confidandosi con Fiordaliso, Beatrice Luzzi ha svelato cosa l'ha spinta a tornare al GF. Ecco cosa ha dichiarato!

Non sono giorni facili questi vissuti da Beatrice Luzzi al Grande Fratello: dopo la perdita del padre Paolo Luzzi, venuto a mancare il 3 gennaio 2024, l'attrice aveva lasciato il reality di Canale5 per riunirsi con la sua famiglia in questo difficile momento. Eppure, dopo alcuni giorni, Alfonso Signorini ne aveva annunciato il ritorno nella Casa.

GF, Beatrice Luzzi svela perché è tornata nella Casa

L'attrice ha trovato un clima ostile e diversi concorrenti che non sembravano per nulla felici di rivederla: a Grecia Colmenares, infatti, Beatrice Luzzi ha confidato di essere stata molto delusa dall'atteggiamento di Paolo Masella e Letizia Petris, perché entrambi le hanno rivolto parole molto dure e Letizia, che qualche anno fa ha perso anche lei il padre, invece di unirsi a lei nel comune dolore, l'ha accusata di essere cattiva e insensibile. Così, Luzzi ha deciso di non curarsi più di loro e di proseguire il suo percorso nel reality incurante di concorrenti così aridi.

Al suo fianco ci sono, tuttavia, altri concorrenti, che hanno compreso la sua natura e le si sono stretti intorno, per supportarla e consolarla: non solo Stefano Miele e Vittorio Menozzi, ma anche Fiordaliso, a cui Beatrice ha spesso confidato i suoi pensieri. Anche in questa occasione così difficile come quella della perdita del padre, Beatrice ha trovato nella cantante una valida confidente e amica e, nel corso dello scorso pomeriggio, ha svelato alla cantante perché ha deciso di ritornare nella casa del GF. A quanto pare, è stata tutta la sua famiglia a spronarla a tornare e anche suo padre, prima di morire, l'ha incoraggiata a non mollare.

"I miei figli volevano che tornassi, così come Alessandro. Tutti, anche i parenti, volevano che tornassi. Più di tutto è il discorso che facevamo ieri, lo stesso che ha detto papà. Mi disse "stavolta non mollare". Poi non dimentichiamo che è anche lavoro. Sono riuscita a risolvere la situazione di mia madre, ho avuto fortuna. Mia sorella è sollevata, tranquilla e ricomincerà a viaggiare."

Beatrice spiegando perché è tornata.



Tutta, ma proprio tutta la sua famiglia l’hanno spinta a tornare. Suo padre le aveva detto che sta volta non poteva mollare. Inoltre, da donna intelligente, ribadisce che alla fine questo per lei È LAVORO.



E ora muti. #grandefratello pic.twitter.com/yFq7SsQnVJ — falsaaaaah (@falsaaaaah) January 9, 2024

Scopri le ultime news su Grande Fratello