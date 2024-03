Grande Fratello, Beatrice Luzzi riabbraccia Alessandro Cisilin e i figli Valentino ed Elia [VIDEO]

Gossip TV

Alessandro Cisilin sorprende Beatrice Luzzi presentandosi alla Finale del GF con la maschera di Alfonso Signorini e la gieffina riabbraccia Valentino ed Elia.

La Finale del Grande Fratello è appena iniziata su Canale5 e già si sta presentando ricca di emozioni e ricordi meravigliosi per i gieffini rimasti nella Casa di Cinecittà. Alfonso Signorini, conduttore del reality, ha sorpreso i finalisti con l'arrivo dei loro famigliari e, dopo Massimiliano Varrese, è arrivato il turno dell'ape regina del programma, Beatrice Luzzi.

GF, Beatrice Luzzi riabbraccia la sua famiglia [VIDEO]

In attesa di scoprire chi proseguirà il viaggio verso la vittoria del GF, Beatrice Luzzi è stata convocata da Signorini sulla passerella luminosa al di fuori della casa. Lì, Signorini ha ripercorso con lei alcuni dei suoi momenti più divertenti nel programma, soprattutto, quelli dove lei si è lasciata andare al ballo e l'ha poi invitata a ballare con tutti i grandi attori con cui ha flirtato e conosciuto nella sua vita e la gieffina si è ritrovata a scatenarsi per un ultimo ballo cirocndata da ballerini con le maschere di personaggi come Leonardo DiCaprio, Brad Pitt...Giuseppe Garibaldi!

Dopo questo divertente siparietto, l'attrice è stata freezzata e le si è avvicinato un uomo con indosso la maschera di Alfonso Signorini: sotto si celava Alessandro Cisilin, suo ex compagno e grande sostenitore, che le si è avvicinato per congratularsi per il suo traguardo:

"Sei ancora più strepitosamente bella di qualche mese fa, solo un po' di stanchezza. Da domani leggerai e sentirai la marea umana di affetto che hai suscitato in questi mesi, il sostegno che hai dato in questi mesi. Quella tenacia, quella bellezza che hai messo nel tuo percorso ha sostenuto noi, la tua famiglia, in questi 6 mesi. Non sei mai mancata, ci siamo sentiti rafforzati dalla tua avventura e ci siamo sentiti migliori e più forti. Ci hai regalato ancora più gioia, verità e bellezza."

A queste parole sono apparsi anche Valentino ed Elia, i figli adolescenti della concorrente e suo grandi sostenitori. La famiglia Luzzi-Cisilin si è stretta in un lungo abbraccio, mentre Beatrice si commuoveva al riabbracciare i figli dopo diversi mesi. Anche Signorini ha voluto ringraziare i ragazzi e Cisilin per la loro presenza e il loro sostegno incondizionato a Beatrice:

"Sempre presenti, con discrezione, intelligenza. Questa è stata una bella avventura"

