Grande Fratello, Alessandro Cisilin, ex di Beatrice Luzzi: "Mandate in onda le insinuazioni di Greta, sono da squalifica"

L'ex compagno di Beatrice Luzzi, Alessandro Cisilin, parla contro gli autori del GF: ecco cosa ha dichiarato!

La difficile situazione di Beatrice Luzzi all'interno della casa del Grande Fratello non sta passando inosservata e non solo il suo fandom sta cercando in tutti i modi di sostenerla, ma anche il suo ex compagno, Alessandro Cisilin ha deciso di parlare a suo favore, scagliandosi contro gli autori del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Alessandro Cisilin si scaglia contro gli autori del programma: "Mandate in onda le insinuazioni di Greta Rossetti e poi squalificatela"

Intervistato da Fanpage.it, l'ex compagno di Beatrice Luzzi non ha nascosto l'amarezza che sta provando nel vedere la sua ex compagna e madre dei suoi figli all'interno del programma. Il giornalista e antropologo ha deciso di esporsi a proposito delle insinuazioni che Greta Rossetti ha divulgato su una presunta confidenza che le avrebbe fatto Vittorio Menozzi. Il modello, a detta dell'ex tentatrice, le ha rivelato di alcuni agghiaccianti momenti di intimità vissuti da lui e da Beatrice sotto le coperte.

Cisilin ha ringraziato Alfonso Signorini per aver evidenziato in puntata che l'atteggiamento degli altri concorrenti è palesemente quello di un "branco":

"Sono molto grato agli autori e ad Alfonso Signorini per avere tirato fuori la storia del branco, perché di questo sociologicamente si tratta e lo dico da antropologo. Più che la discussione con Marco Maddaloni, a ferire Beatrice credo siano stati gli applausi del branco. Non parliamo di violenza ovviamente, ma la dinamica dell’uno contro tutti è evidente [...] Che ci sia il branco lo ha riconosciuto lo stesso Signorini. Non lo dico io, lo hanno detto loro in tutti i modi. Vedere persone, comprese quelle che non le sono ostili come Vittorio, applaudire contro di lei è il segno del branco. La dinamica è antichissima: c’è paura del più forte. Beatrice rappresenta queste cose qua, sta emergendo come la persona che tira fuori i temi sociali di tutti i giorni e li nobilita perché è dalla parte degli ultimi. È diventata un fenomeno sociale"

Il giornalista ha rivelato che sia lui che i suoi figli e l'intera famiglia di Beatrice stanno facendo il possibile per sostenerla, dall'esterno della Casa e che erano stati i primi a consigliarle di portare avanti il percorso nel reality e che l'ultima parola spetterà sempre a Beatrice. Alessandro Cisilin ha poi commentato anche l'allontamento di Vittorio Menozzi da Beatrice Luzzi e le tremende insinuazioni di Greta Rossetti sul loro legame:

"Va anche detto che Vittorio è un ragazzo giovanissimo e intelligente, non ho niente contro di lui. Ma per lei è stato un dispiacere. Da un certo punto di vista, mi rivedo in lui. Anch’io mi tiro indietro rispetto agli scontri su argomenti futili. Ma Beatrice ha visto un amico tirarsi indietro proprio nel momento in cui è entrato in azione il branco. Una cosa è non volere scontri su argomenti futili, un’altra è lasciare sola un’amica mentre subisce un attacco"

Su Greta Rossetti ha dichiarato, lapidario:

"Parliamo di una cosa che non esiste e la gente lo sa. L’idea che una donna di 60 chili faccia qualcosa contro la sua volontà a un omone di 80 chili che le è stato amico fino a ieri è fuori dal mondo. Talmente stupida che già parla da sola conto chi l’ha raccontata"

