Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha deciso: ecco quando lascerà la Casa

Beatrice Luzzi al limite nella casa del Grande Fratello. L’attrice annuncia quando si ritirerà al programma di Canale 5.

Aria tesa nella casa del Grande Fratello. Dopo essere tornata in gioco, uscita dalla casa per gravi problemi di salute di suo padre che l’hanno costretta a correre al suo capezzale, Beatrice Luzzi ha trovato Anita Olivieri sul piede di guerra ad attenderla. Isolata e furiosa, l’attrice ha svelato quando ha intenzione di lasciare il programma di Canale 5.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi lascia: ecco quando

Il percorso di Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello non è stato affatto semplice. L’attrice si è imposta immediatamente come protagonista di punta di questa edizione, creando dinamiche, subendone e finendo al centro delle polemiche e delle critiche sempre più amare dei coinquilini di Cinecittà. Dopo il flirt fallito con Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri è diventata la maggiore detrattrice di Beatrice e le due non mancano mai di punzecchiarsi e lanciarsi pesanti accuse a vicenda. Quando Luzzi ha dovuto lasciare il GF per alcuni giorni, a causa di gravissimi problemi di salute del padre, Anita ha sorpreso ammettendo che senza la collega il reality show di Canale 5 non era lo stesso. Una sorpresa che, tuttavia, è durata poco dato che appena tornata in casa Beatrice è tornata ad essere oggetto di critiche e protagonista di scontri proprio con la Olivieri.

Capodanno amaro per la gieffina, che addirittura si è vista volutamente isolata dal resto della casa proprio su richiesta di Anita. Un gesto che ha scatenato non poco il pubblico del Grande Fratello, tutto dalla parte di Beatrice dopo questo comportamento davvero indegno da parte degli altri concorrenti. Che piaccia o meno, infatti, è Luzzi la grande protagonista di questa stagione, e senza di lei non vi sarebbe stato lo stesso impatto televisivo che invece il reality sta riscontrando puntata dopo puntata.

Dopo un duro sfogo, Beatrice ha iniziato a ragionare su quanto potrebbe ancora durare il GF e ha ammesso di avere già in mente una data d’addio, in caso di prolungamento da parte di Mediaset. “No Eli, non usciamo ad aprile. Dove sei amore? No cucciolo sappi che mamma tua esce di qui a febbraio”, riporta Biccy. Insomma, l’attrice non vuole restare ma il pubblico protesta, dal momento che quasi tutti vorrebbero vederla vincere, anche solo per vedere la faccia di Anita verde d’invidia.

