Grande Fratello, lo sfogo di Beatrice Luzzi: "Sono colma, rischio e mi rendo conto che..."

Beatrice Luzzi stanca degli attacchi e degli scontri con gli altri concorrenti del Gf.

Beatrice Luzzi è senza ombra di dubbio la protagonista indiscussa dell'attuale edizione del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A pochi giorni dal suo rientro in gioco, la concorrente si è sbilanciata e fatto un bilancio di quanto accaduto in tre mesi nella famosa Casa di Cinecittà.

Il fastidio di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi non riesce più a reggere il clima della Casa del Grande Fratello. Dopo essersi scontrata con Fiordaliso, Vittorio Menozzi e Rosy Chin, la concorrente si è lasciata andare a un duro sfogo con Stefano Miele, Greta Rossetti e Monia La Ferrera in cui non ha nascosto la sua delusione. Non solo. L'attrice ci ha tenuto a chiarire anche la sua posizione nei confronti di Giuseppe Garibaldi dopo averlo chiamato "burattinaio":

Alla fine io ho detto giocatore, che ho detto? Con il sorriso…E poi non l’ho detto neanche io, e chi l’ha detto è amico per sempre. Capito la contraddizione? Di una Rosy che mi viene a fare un pezzo quando poi sta a letto con Marco? Non devo chiarire nulla, ha fatto dei ribaltoni in questi tre mesi mostruosi e io ogni volta ci ricredo. Che devo chiarire? Devo solo accettare però ho accettato talmente tanto in questi mesi che mi rendo conto che sono un po’ colma. Non voglio neanche cadere in basso e il rischio è che io cada ad un livello in cui non mi va di andare. Quindi mi sto castrando e piango per quello. C’è una parte di me che dice “basta!”.

E’ tutto molto pretestuoso, soprattutto quando si tratta di me. Loro dicono e fanno delle cose…Quello che mi ha detto Anita nell’intervallo se lo avessi detto io a loro sarebbe bastato per dieci puntate. Ed è così da tre mesi. A me si può dire qualunque cosa, addirittura “repellente” come mi disse Max, e poi se io dico “dicono che sei un burattinaio” dopo si fa un caso. E va bene, però dopo tre mesi mi rendo conto che non posso dire niente, fare niente. Mi hanno schiacciata in un angolo.

