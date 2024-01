Grande Fratello, Capodanno amaro per Beatrice Luzzi

Gossip TV

Parte degli inquilini della Casa, ha deciso di isolare intenzionalmente la Luzzi dai festeggiamenti di San Silvestro

Al Grande Fratello, durante la notte di Capodanno, nella Casa tutti gli inquilini hanno mangiato sushi e deliziose pietanze orientali per poi dare vita ai festeggiamenti consueti tra musica e danze scatenati fino a tarda notte. La notte di San Silvestro è stata tuttavia amara per Beatrice Luzzi che si è isolata più volte in prede alla malinconia e a tentativi da parte di alcuni suoi compagni d'avventura di isolarla.

Beatrice ha discusso prima con Vittorio che ha voluto cambiare il letto per evitare di dormire con lei, in seguito alle discusse coccole di cui si sono resi protagonisti in una clip molto discussa mandata in onda nel corso dell'ultima puntata. La Luzzi ha detto a Vittorio che si fa condizionare anche se il modello l'ha rassicurata sulla stima che prova per lei.

L'attrice romana ha discusso anche con Grecia dopo che la venezuelana ha deciso di nominarla. Ma non è finita qui perché Massimiliano Varrese sembra essere tornato alla carica e durante la cena ha inviato tutti a non considerare Beatrice per non darle importanza. Iniziativa a quanto pare condivisa da Marco, Anita Olivieri, Letizia e Giuseppe Garibaldi. Il web si è subito schierato con l'attrice accusando parte dei concorrenti di avere un atteggiamento prevaricatore e verbalmente aggressivo con il preciso intendo di emarginarla.

Una donna ridotta così perché

-Anita non ha apparecchiato per lei

-BULLISMO

- nessuno le parla perché si sono messi d’accordo

-non può ballare perché nessuno a parte Stefano parla con lei

- non può bere manco un dito di vino perché hanno deciso che non lo merita #grandefratello pic.twitter.com/ZsvCQF4Gar — Stef (@Stefy_1589) January 1, 2024

