Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero a confronto: è tornato il sereno tra le due gieffine? [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, Perla Vatiero e Beatrice Luzzi sembrano aver fatto pace, dopo le liti che le hanno divise negli scorsi giorni...

Nella casa del Grande Fratello, mentre si è in attesa del ritorno di Giuseppe Garibaldi, colpito da un malore la scorsa notte, le due regine della Casa, Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, hanno avuto un confronto e sembra che finalmente sia tornata la pace tra le due.

GF, Perla e Beatrice a confronto: pace fatta?

Le scorse settimane, durante le puntate in diretta su Canale5 del reality condotto da Alfonso Signorini, tra l'ex concorrente di TI e l'attrice di Vivere erano volate pesanti accuse che aveva spaccato la casa in due parti, creando anche due fazioni tra i gieffini. Sembrava perciò che il loro rapporto fosse oramai compromesso, ma nelle scorse ore, le due gieffine hanno deciso di parlarsi da adulte, con un faccia a faccia chiarificatore e che ha avuto come risultato il raggiungimento della pace.

Beatrice, infatti, si è così rivolta a Perla, dicendole:

"Non è un discorso per niente critico quello che ti ho fatto. Mi piacerebbe che, al di là di quello che vogliono loro, perché noi siamo qua per lavorare, riuscissimo a confrontarci senza offenderci. Secondo me è una caratteristica quella tua, che è perfetta per lo show business e che a me è mancata. Il fatto di essere molto concentrati su sé stessi non è una brutta cosa, è una caratteristica ed è fondamentale per avere successo"

L'attrice ha fatto riferimento all'accusa che ha rivolto all'ex fidanzata di Mirko Brunetti, chiamandola in passato individualista. Proprio sul termine usato, Beatrice ha poi proseguito, affermando che "Non credo faccia male dire individualista, poi tu me lo confermi che stai concentrata su di te".

Scopri le ultime news su Grande Fratello