Grande Fratello, Beatrice Luzzi e la commovente lettera di addio al padre Paolo: "Grazie per ciò che mi hai dato" [VIDEO]

Nel corso della puntata del GF, Beatrice Luzzi ha mostrato una dolora lettera di addio scritta per il padre Paolo, scomparso di recente.

L'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, 8 gennaio, su Canale5, ha mostrato il rientro nella casa di cinecittà di Beatrice Luzzi. L'attrice, infatti, aveva lasciato il reality di Alfonso Signorini a causa della perdita del padre Paolo Luzzi, architetto di 86 anni scomparso pochi giorni fa. Già in occasione di un malore accusato dall'uomo, Beatrice aveva lasciato la casa a inizio dicembre, decidendo però di tornare nel programma e proseguire il suo percorso, non appena le condizioni del padre si erano stabilizzate.

GF, Beatrice Luzzi e la commovente lettera per il padre Paolo

La puntata di ieri sera ha dato grande spazio alla vicenda di Beatrice Luzzi e al suo lutto: pochi giorni fa, infatti, Beatrice aveva abbandonato la casa del GF a causa della perdita del padre, Paolo Luzzi. Dopo i funerali, tenutisi in forma privata, come comunicato dallo staff ufficiale della gieffina, l'attrice ha preso la decisione di rientrare in casa e di proseguire il suo percorso all'interno del reality.

Prima di rientrare, Beatrice Luzzi ha voluto condividere con il pubblico una commovente lettera di addio per il padre: in attesa di rientrare, Beatrice era nel confessionale e ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a rientrare nel gioco e Signorini ha poi mostrato la lettera, letta dalla voce di Luzzi, anche ai gieffini riuniti in casa. Nel suo ultimo messaggio per il padre, l'attrice lo ha ringraziato per tutto l'amore e il sostegno datogli nel corso della sua vita, proseguendo poi con il racconto del rapporto che avevano e dell'affetto che lo legava alla loro famiglia:

"Mio amatissimo babbo, sono qui a ringraziarti per tutto ciò che mi hai dato. La vita, prima di ogni altra cosa, cure attente che mai hai lesinato, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto ti contraddistingueva. Al tuo funerale partecipatissimo nessuno di noi ha pianto, in cuore nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via. Da anni eri limitato dall'età. Hai scelto di andare via in un momento che potrebbe apparire il peggiore, ma cos'ì non è. Anche questo è un dono, sei riuscito a salutarmi a Natale e mi hai detto fossi fiero di me come non era accaduto in passato. È stata l'ultima volta, l'ultima di questa vita, perché siamo esseri infiniti, babbo, e le nostre molecole saranno connesse sotto mille forme per l'eternità. Addio, vola lontano e leggero."

Dopo aver letto la lettera, Beatrice è rientrata in casa e, mentre gli inquilini erano freezati, ha rivolto loro delle parole di scusa per averli lasciati nell'incertezza:

"Purtroppo è successo quello che sapete, sono stata investita da un dolore enorme e non vi nego che quella di capire cosa fosse meglio fare è stata una decisione difficilissima. Allora mi sono ricordata delle parole di mio padre nell'ultimo incontro a Natale, quando mia ha detto: "Questa volta non mollare, non come le altre volte, vai fino in fondo, finché riesci". E quindi sapendo che mia madre ha molte persone ad assisterla, tra cui i miei figli, ho deciso che era giusto continuare questo percorso rappresentando i valori con cui sono stata cresciuta, valori di responsabilità individuale e collettiva, libertà e rispetto per sé e per gli altri. Spero he tutti noi si riesca a fare un passo in avanti, anche alla luce di questo dolorosissimo evento capitato a me, ma credo a tutti noi, perché alla fine, comunque, ci lega qualcosa di indimenticabile e immenso. Quindi eccomi qua, ben trovati"

Lo stesso Signorini ha spiegato che il programma, vista la sua durata di 6 mesi, prevede la possibilità di poter rientrare e, vista la richiesta di Beatrice Luzzi di rientrare in gioco, ha deciso di riaccoglierla nella casa di Cinecittà.

