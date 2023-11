Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme in giardino a coccolarsi: ritorno di fiamma? [VIDEO]

Gossip TV

Al Grande Fratello potrebbe esserci un ritorno di fiamma tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi? Eccoli intenti a coccolarsi!

Durante il pomeriggio, nella casa del Grande Fratello, tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi c'è stato un inaspettato avvicinamento, coronato da sguardi dolci e coccole nel giardino.

Grande Fratello, ritorno di fiamma tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi?

Mentre erano in giardino, i due concorrenti del reality Mediaset in onda su Canale5, dopo aver stabilito tra loro una tregua in seguito alla fine della loro storia, erano accocolati insieme sotto le coperte, intenti a scambiarsi sguardi dolci e confidenze. Giuseppe le ha chiesto perché, secondo l'attrice, non poteva esserci una seconda possibilità per loro e Luzzi scherzando ha affidato la questione al suo segno zodiacale:

"Dimmelo tu, perché...anzi, te lo dico io...Perché sei Acquario. Questo è un segno che non impegna mai veramente, sei ineffabile"

Il bidello non si è rivisto nella descrizione della gieffina, che è parsa molto severa nel suo giudizio: "Quello che hai sempre voluto, sempre te lo sei preso". I due hanno continuato a parlare e guardarsi e Giuseppe le ha promesso che farà di tutto per dimostrarle che si sbaglia:

"Ti dimostrerò che sbagli, però, continua pure sulla tua posizione e io sulla mia"

A queste parole, Beatrice scherzosamente gli ha chiesto se si sentisse sotto pressione e i due hanno continuato a coccolarsi sotto le coperte nel giardino della Casa.

