Grande Fratello, Beatrice Luzzi ancora contro Greta Rossetti e Perla Vatiero: "Amicizia falsa, sono contro di me" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, Beatrice Luzzi ha commentato ancora l'intesa che si è creata tra Greta Rossetti e Perla Vatiero.

La casa del Grande Fratello è sempre più divisa: da un lato Beatrice Luzzi e dall'altra Perla Vatiero. Entrambe le concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini hanno un carattere forte e dominante e hanno attirato alcuni dei gieffini, formando degli schieramenti a favore dell'una o dell'altra. Tuttavia, alcuni concorrenti, come Fiordaliso o Vittorio Menozzi, hanno rapporti di amicizia con entrambe le fazioni, ingarbugliando ancor di più la situazione. Nel caso di Vittorio, ad esempio, il legame che ha con Greta Rossetti e Perla Vatiero l'ha portato a uno scontro con Beatrice Luzzi. Un litigio che è risultato in un momentaneo allontanamento da parte di entrambi.

GF, Beatrice Luzzi parla con Vittorio Menozzi di Greta Rossetti e Perla Vatiero: "False, coalizzate contro di me"

Nel tentativo di riappacificarsi con il modello, con cui ha interrotto momentamente l'amicizia, Luzzi lo ha raggiunto in camera per un confronto privato e ha cercato di convincerlo della falsità che Greta Rossetti e Perla Vatiero hanno, anche nei suoi confronti. Sui due ex volti di Temptation Island, l'attrice non è andata per il sottile e le ha apertamente definite tutt'altro che sprovvedute concorrenti:

"Nel corso della serata mi sono resa conto che sono ragazze professioniste, che hanno centinaia di migliaia di follower. E hanno visto tutti i reality che sono stati fatti negli ultimi 10 anni, tutte le edizioni, tutti i reality. Quindi, sono molto addentro. Sono venute qui non da sprovvedute o umiliate, maltrattate da Mirko. Sono venute da professioniste. Anche Perla, come si sta muovendo dopo la nomination è super professionista."

L'attrice ha anche sottolineato come il rapporto che le due ex fidanzate di Mirko Brunetti hanno instaurato è un concentrato di falsità, atto solo a mttere lei in difficoltà:

"Greta sicuramente ha questa personalità dolce e accondiscendente, ma ha anche tutta l'altra. Quella l'ha fatta arrivare ad avere 600mila follower, quella che l'ha portata a fare la tentatrice a TI. Perla ha iscritto lei la coppia a TI. Quindi, tutto questo polpettone di innamorate, abbandonate, ecc. che poi si è rivelato falso quando hanno cheisto se volevano lasciare il programma per raggiungere Mirko, stanno qui da professioniste. Anche la loro amicizia è professionale. E l'alleanza che si è stretta l'altra sera esplicitamente contro di me in maniera netta da parte di Greta, mi ha fatto capire che abbiamo a che fare con due professioniste!"

Scopri le ultime news su Grande Fratello