Grande Fratello, Antonio Fico senza freni su Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi: ecco cosa ha rivelato

Antonio Fico è tornato a parlare della sua discussa ospitata nella Casa del Grande Fratello lanciando velenose frecciatine a Federica Petagna, Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi: "Se torna da lui penso che sia un bel circo".

Con grande sorpresa di tutti, Federica Petagna ha deciso di dare una seconda possibilità ad Alfonso D'Apice e chiudere la frequentazione con Stefano Tediosi. A commentare il percorso nella Casa del Grande Fratello della campana è arrivato Antonio Fico che, intervistato da Giada Di Miceli nel programma Non succederà più in onda su Radio Radio, ha lanciato delle velenose frecciatine ai due concorrenti.

La verità di Antonio Fico

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Federica Petagna si è confrontata con Stefano Stediosi e Alfonso D’Apice sulla frequentazione con Antonio Fico, che però è stata ridimensionata e bollata come un semplice "bacio da discoteca". Affermazioni che non sono andate per niente giù al cugino di Titty Scialò che, dopo essere entrato nella Casa per un confronto con la campana, ha deciso di rilasciare un'intervista per raccontare la sua verità.

Ospite nel programma radiofonico Non succederà condotto da Giada Di Miceli, Antonio ha svelato i reali motivi che l'hanno spinto ad entrare nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini per un confronto con Federica. Confronto nel quale, però, si è messo in mezzo anche Alfonso. A proposito del comportamento assunto da quest'ultimo nei suoi confronti, il campano ha dichiarato:

Il Gf ha voluto conferme e mi ha chiamato. Sono andato lì anche perché volevo far aprire gli occhi ad Alfonso, ma lui ha fatto quella buffonata...Alfonso ha capito che al pubblico piace questa cosa. Credo che sta facendo un po’ di show, sta giocando. Io ho detto a Federica di dire la verità e lui mi ha attaccato. Non so se tutto questo è reale o è show [...] Può essere che Federica sia innamorata di lui, ma anche della televisione oppure può essere che loro si sono organizzati per andare a fare un po’ di show. Dopo quello che ho visto, anche di Alfonso che vuole fare molto l’esibizionista, non so che pensare. Io penso che siano tutti e due cornuti, anche se Stefano sta aprendo un po’ gli occhi, ha capito. Se torna da lui penso che sia un bel circo.

Dopo aver chiarito la sua posizione e svelato i motivi che l'hanno spinto ad accettare l'invito del Gf, il cugino di Titty Scialò ha parlato della sua discussa frequentazione con Federica dopo la partecipazione di lei a Temptation Island. Senza troppi giri di parole, Antonio ha ammesso che tra loro non ci sarebbe stato solo un bacio e che si sarebbero allontanati anche per "colpa" di Stefano:

Non c’è stato solo un bacio, ma una frequentazione, in quelle tre settimane ci baciavamo, non abbiamo mai dormito insieme, ma anche se fosse non lo direi, però dico la verità non è successo. La nostra frequentazione è finita perché non voleva che Stefano lo venisse a sapere. Dopo tre giorni da Temptation Island loro già si sentivano, io sono arrivato dopo, lui ha continuato a vedersi con lui e anche con me. Abbiamo troncato perché non ci trovavamo, non avevamo le stesse idee. Non so se in quel momento sentisse anche Alfonso, lei diceva di no, però dichiara tante cose e la maggior parte si sono rivelate bugie.

Lo scontro al Gf tra Alfonso e Antonio

Martedì 19 novembre 2024, Federica Petagna si è duramente confrontata con Antonio Fico in diretta al Grande Fratello. Il motivo? Il cugino di Titty Scialò è entrato nella Casa con l'intenzione di svelare il vero volto della campana che, mentre frequentava il tentatore Stefano Tediosi, baciava lui in discoteca, dopo aver chiuso una storia d'amore di otto anni.

L'ospitata di Antonio ha infastidito, e non poco, Federica che lo ha accusato di essere interessato solo ed esclusivamente alla visibilità. Il presunto flirt tra i due è stato prontamente smentito giovane concorrente del reality show di Canale 5, soprattutto dopo l'intervento di Alfonso D'Apice, che si è intromesso iniziando a urlare addosso al campano.

Non contento, dopo lo scontro in diretta al Gf, Antonio ha deciso di intervenire sui social e tornare all'attacco contro Alfonso. "Quando uno è cornuto e contento" ha scritto Fico sui social. Il messaggio è stato poi mostrato dal conduttore Alfonso Signorini ad Alfonso e Federica, che hanno replicato con una risata. A ogni modo, la vita sentimentale di Federica continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa. Quale sarà il prossimo colpo di scena?

