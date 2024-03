Gossip TV

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e la sua prima intervista a Verissimo: "Ero cotto di Beatrice Luzzi"

di Anita Nurzia 24 marzo 2024 2

Giuseppe Garibaldi, eliminato ad un passo dalla finale del Grande Fratello, è stato ospite nell'appuntamento odierno di Verissimo, non nascondendo, ancora una volta, la delusione per come è terminata la sua avventura nella Casa.