Grande Fratello, Anita Olivieri "scrocca" vacanze ai fidanzati: "Non hai più followers?!". E lei replica stizzita

Gossip TV

Anita Olivieri, ex concorrente del GF, ancora attaccata sui social: questa volta l'hanno accusata di "scroccare" vacanze ai fidanzati e di aver perso tutta la sua popolarità. Ma ecco come ha replicato lei!

Anita Olivieri è stata una delle concorrenti del Grande Fratello e da quando è tornata alla sua vita è stata spesso attaccata sui social e anche di recente, dopo essere uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Niccolò Conti, non sono mancate le polemiche contro di lei. L'ultima riguarderebbe la perdita di followers a cui è andata incontro l'ex protagonista del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini e anche la sua natura apparentemente "scroccona". Ma ecco cosa ha replicato l'ex gieffina.

GF, Anita Olivieri "scroccona" e senza followers: la replica della gieffina

Mentre era in vacanza, Anita Olivieri si è ritagliata del tempo per rispondere alle domande dei social, ma alcune di queste hanno acceso delle polemiche e provocato la replica dell'ex gieffina. Un utente, infatti, le ha fatto notare che il numero dei suoi followers era in calo, mentre un altro le ha apertamente dato della scroccona, accusandola di farsi pagare le vacanze dai fidanzati ricchi che frequenta.

Così, a chi le scriveva "Come si sta ad aver perso praticamente tutti i fan?", Anita Olivieri ha ribatutto con rabbia:

"Non mi risulta, ma comunque la risposta è sempre 'Da Dio'. Non erano fan evidentemente. A oggi ho perso persone affette da fanatismo di coppia, meglio così"

A chi, invece, le ha dato della scroccona con un'ironico "Insegnaci come scroccare due vacanze con due ragazzi diversi in una sola estate", Anita ha ribattuto, come già in precedenza, che non si è mai fatta pagare neppure un caffé dai suoi fidanzati, aggiungendo poi che se fosse stata così sveglia come la dipingevano i followers, allora, sarebbe stata già sposata e ricca, mentre invece la sua vita è molto diversa e ha sempre voluto essere indipendente:

"Ma sai la cosa più bella dell'essere indipendente da tutta la vita? Che nessuno dei mie ex direbbe mai il contrario. Vi invito a sentirli. Tu puoi dire lo stesso? Purtroppo sto spendendo i miei soldi. Ma grazie per lo spunto"

GF, Anita Olivieri esce allo scoperto con la nuova fiamma

Dopo la fine della storia d'amore con Alessio Falsone, Anita Olivieri è uscita allo scoperto con la nuova fiamma: Niccolò Conti. Ad anticiparlo, alcune segnalazioni divulgate dai gossippari della rete, che avevano riportato che l'ex gieffina e la nuova fiamma erano a cena insieme e dopo poco tempo Anita Olivieri ha ufficializzato la sua storia con il ragazzo.

Su di lui, le segnalazioni riportavano:

" Lui è Nicolò Conti, riccone e benestante. Si scambiano segui da metà luglio con vari like di lei a tanti post di lui, anche vecchi. Lui anche dal 18 luglio inizia a metterle sempre i like"

Prima di Conti, Anita ha frequentato brevemente il coinquilino Alessio Falsone, conosciuto nella casa, lasciando per lui lo storico fidanzato Edoardo Sanson.

Scopri le ultime news su Grande Fratello