Grande Fratello, nuovo amore per Anita Olivieri? Spuntano alcuni indizi social

L'ex concorrente del Grande Fratello Anita Olivieri potrebbe aver trovato un nuovo amore, dopo la fine della relazione con Alessio Falsone? Alcuni indizi sui social hanno dato da pensare ai fan, perché sembrerebbe che l'ex gieffina stia frequentando un altro uomo.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate grazie all'esperta di gossip Deianira Marzano, è emerso che Anita Olivieri, che nella Casa del GF era entrata innamorata di Edoardo Sanson, poi lasciato quando aveva realizzato i sentimenti per il coinquilino Alessio Falsone, starebbe frequentando una nuova persona. La relazione con Falsone, infatti, si è conclusa un mese e mezzo dopo la fine del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

Stando a ciò che riporta la gossippara, è stata anche svelata l'identità del misterioso uomo, che si chiama Nicolò Conti:

Altri indizi hanno rivelato che i due erano a cena insieme, sebbene Anita Olivieri avesse cercato di nascondere il flirt, evidentemente ancora agli inizi. Un ulteriore aggiornamento ha rivelato che l'ex gieffina avrebbe iniziato a togliere i like dopo che nei direct l'avrebbero attaccata per la nuova frequentazione.

Dopo sole poche settimane dalla fine del GF, la storia d'amore tra Anita Olivieri e Alessio Falsone è terminata: la notizia è stata data dai diretti interessati attraverso un messaggio sui social. I due si erano conosciuti all'interno della Casa e, in maniera alquanto inaspettata, avevano dichiarato dopo poche settimane di provare dell'affetto l'uno per l'altra.

Anita era entrata nella Casa dicendo di essere in una relazione con Edoardo Sanson e più volte si era riferita a lui definendolo un ragazzo meraviglioso, il "futuro padre dei suoi figli". Tuttavia, la chimica con Falsone l'aveva spinta a decidere di intraprendere una storia con quest'ultimo, quando erano ancora entrambi nella Casa.

Nonostante la coppia sembrasse unita e affiatata, dopo poco tempo hanno annunciato la rottura, pubblicando sui social un messaggio per svelare come stavano le cose tra di loro:

Cari amici, qui per dirvi che io e Anita abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono così tante come le abitudini. Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi. Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo. Per rispetto delle tante persone che ci seguono e sostengono abbiamo deciso di rendervi partecipi di questa scelta ma vi chiediamo di rispettare la privacy di questo momento"