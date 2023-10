Grande Fratello, Anita Olivieri: frase agghiacciante contro Beatrice Luzzi

Gossip TV

La battuta di Anita Olivieri nei confronti di Beatrice Luzzi ha creato un gelo e indignato il web. Il Grande Fratello prenderà provvedimenti?

Anita Olivieri è finita nuovamente al centro delle polemiche per una frase particolarmente infelice nei confronti di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Anita Olivieri e la battuta infelice nei confronti di Beatrice Luzzi

La 26enne romana, ha saputo dell'interesse di Beatrice nei confronti di Giuseppe Garibaldi e fatto una considerazione piuttosto infelice nei riguardi dell'attrice.

La Luzzi ha confessato a Ciro di trovare Garibaldi decisamente un ragazzo interessante, "un ragazzo generoso, coraggioso e con un bel fisico" e di avere un debole per i ragazzi calabresi. Ciro ha quindi chiesto a Beatrice e Giuseppe se desideravano vivere un momento di relax nella zona beauty e Anita, a quel punto, ha dichiarato: "Così magari si fa una sco**ta!”. Letizia Petris, seduta in salotto accanto alla Olivieri, si è subito resa conto della battuta inopportuna e volgare e l'ha invitata a tacere e di non lamentarsi se poi in puntata gli altri inquilini si lamentano del suo comportamento.

Non è la prima volta che alcune esternazioni di Anita vengano fortemente criticate dal popolo del web. In precedenza era stata accusata di aver fatto una battuta razzista nei confronti di Arnold Cardaropoli.

Anita rischierà una squalifica? Staremo a vedere, certamente la 26enne non gode affatto della simpatia del pubblico e nei vari scontro con Heidi Baci, molti telespettatori si sono schierati dalla parte di quest'ultima, facendo presente che il suo astio è derivato da una profonda gelosia nei confronti della modella che nella Casa del Grande Fratello, cattura l'interesse di molti uomini.

