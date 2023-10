Grande Fratello, Beatrice Luzzi svela il nome del gieffino per cui ha un interesse: colpo di scena

Gossip TV

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello, Beatrice ha ammesso di essere interessata ad uno dei suoi coinquilini. Ieri, l'attrice ha svelato di chi si tratta.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha ammesso di essere interessata ad uno dei suoi coinquilini. Nella diretta, Signorini, ha ipotizzato fosse Marco Fortunati ma l'attrice romana ha replicato al conduttore di "essere lontano" dall'aver indovinato il gieffino che le ha suscitato un certe interesse. Sono bastate poche ore dopo la puntata per risolvere il mistero.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi svela di avere un debole per Giuseppe Garibaldi

Parlando con Ciro, Beatrice ha detto di nutrire una certa simpatia per....Giuseppe Garibaldi, il trentenne calabrese che, a sua volta, ha cotta per Samira. "Lo trovo un ragazzo molto generoso, coraggioso e con un bel fisico, sportivo. Poi effettivamente ho un debole per la Calabria“ ha dichiarato Beatrice.

Tra i suoi compagni d'avventura, Massimiliano Varrese, ha confessato di non credere assolutamente al suo interesse per Giuseppe, spiegando che la sua sarebbe una semplice tattica per creare attenzione e risultare maggiormente gradita al pubblico. “Quella donna non fa nulla per nulla" ha dichiarato l'attore.

Recentemente, Beatrice Luzzi era stata paragonata aJane Alexander da Valentina Modini ma l'attrice sembra non aver affatto gradito il confronto. “Le ho solo detto che mi ricordava Jane e lei non l’ha presa bene. Mi ha proprio risposto che non era un complimento”, ha raccontato Valentina a Fiordaliso

Nella questione è intervenuta proprio la Alexander che su Instagram ha commentato:

"Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe. Così, per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di GF. Se lo goda che non dura per sempre”

Ma ci sarebbe anche altro.Jane ha infatti svelato che la Luzzi fu scartata nel ruolo di della marchesa Lucrezia Van Necker in Elisa di Rivombrosa

"Le cose sono molto più semplici di come le vede la signora Luzzi. Entrambe abbiamo fatto un provino, lei è stata scartata. Dopo più di 20 anni potrebbe farsene una ragione"

