Grande Fratello, Anita Olivieri attacca Giuseppe Garibaldi (e poi cancella tutto)

Gossip TV

Le parole di Giuseppe Garibaldi hanno scatenato la rabbia e la delusione degli Anibaldi, che sostenevano l'amicizia tra lui e Anita. La giovane romana è quindi intervenuta sui social attaccando il 30enne calabrese e rispondendo anche agli hater,

Di recente, un'intervista di Paolo Masella, tra gli ex concorrenti del Grande Fratello, ha suscitato una serie di reazioni da parte dei suoi ex compagni d'avventura. Il giovane romano parlando di Beatrice, ha definito i suoi comportamenti nella Casa "cattivi" e ha inoltre affermato che l'attrice romana non si meritava di vincere il programma.

Grande Fratello, Anita Olivieri attacca Giuseppe Garibaldi

"Che cosa penso di Beatrice? Diciamo che lei è stata la più controversa dentro quella casa - ha dichiarato Paolo - A parere mio – come ho più volte detto anche a lei – dentro la casa si è comportata in modo cattivo. Però è il suo carattere come dice lei. Ognuno è artefice del proprio destino. Se ti comporti in una certa maniera è normale che vai ad attirare determinati tipi di reazioni. "queste le dichiarazioni di Paolo nel programma radiofonico di RDS che hanno suscitato accese reazioni sui social sia da parte di Beatrice Luzzi che di Giuseppe Garibaldi. L'attrice romana si è detta ancora delusa e sconfortata per determinate parole, mentre il bidello, si è esposto forse per la prima volta tutelando Beatrice con un post in cui si è detto pronto ad andare contro tutti per lei.

"Non permetto più a nessuno di parlare male di lei, di me, di noi. Amici, fandom, gossippari, persone qualunque che ancora dopo il GF tendono a screditarci. Che ognuno si faccia la propria vita privata, e cercate di avere un po' di tatto e di umanità, per gente che sta in silenzio e non alimenta nulla contro nessuno, nonostante è tutti i giorni sotto giudizio. Io vi consiglio “Cercate di guardare la trave che avete nel vostro occhio, piuttosto che guardare la pagliuzza nell’occhio altrui”.

Le parole di Garibaldi hanno deluso gli "Anibaldi" ovvero i fan che sostenevano l'amicizia tra il calabrese e Anita Olivieri. Quest'ultima, sui social, ha espresso un certo disappunto per le dichiarazioni dell'ex gieffino. Un utente in particolare ha scritto: "Questo sarà l’ultimo secondo della mia vita che dedico a una persona come te…Non ci sono davvero parole per descriverti. Le tue parole parlano da sé. Passerai alla storia come il peggior concorrente più imbarazzante di tutti i GF. Ti auguro di pentirti un domani".

A questo post, Anita, ha replicato:

"Fa male anche a me vedere questo. La verità è che a chiacchiere sono tutti bravi, il successo purtroppo dà alla testa"

Successivamente l'ex gieffina ha rimosso il post.