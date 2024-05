Grande Fratello, Paolo Masella contro Beatrice: "Si è comportata in modo cattivo", la replica della Luzzi

Gossip TV

Botta e risposta tra Paolo Masella e Beatrice Luzzi. Nonostante il Grande Fratello si sia concluso da diversi mesi, continuato le faide tra gli ex concorrenti del reality.

Le tensioni tra gli ex concorrenti del Grande Fratello sembrano essere sempre accese, nonostante siano trascorsi diversi mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini. I due ex gieffini, Paolo Masella e Beatrice Luzzi sono stati protagonisti di una nuova faida dopo l'intervista del macellaio romano a RDS Next dove ha parlato della sua esperienza al Gf e anche dell'attrice romana.

Grande Fratello, Paolo Masella attacca Beatrice Luzzi che replica: "Non vi nascondo che ho pianto"

Masella, è stato ospite del programma radiofonico di RDS condotto dalle due ex gieffine Alessia Prete e Martina Nasoni e durante l'intervista il giovane romano ha rivolto delle critiche a Beatrice Luzzi, definendola controversa e accusandola di cattivo comportamento all'interno della casa. Queste dichiarazioni hanno generato reazioni contrastanti sui social media, con molti utenti che hanno espresso solidarietà nei confronti di Luzzi.

"Che cosa penso di Beatrice? Diciamo che lei è stata la più controversa dentro quella casa - ha dichiarato Paolo - A parere mio – come ho più volte detto anche a lei – dentro la casa si è comportata in modo cattivo. Però è il suo carattere come dice lei. Ognuno è artefice del proprio destino. Se ti comporti in una certa maniera è normale che vai ad attirare determinati tipi di reazioni. Quindi tutte le volte che è stato detto che c’era un branco, sono azioni che portano conseguenze. Fai una cosa con uno, poi con l’altro e poi con un’altra ancora è normale che poi ti vengono contro tutti e cinque. Meritava di arrivare in finale perché alla fine è comunque una veterana, infatti è entrata il primo giorno, ma non meritava di vincere e infatti non ha vinto. Un consiglio per lei? Essere più buona di cuore e anche più comprensiva"

Questa mattina, Beatrice ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, in cui ha espresso il suo dolore per le ingiustizie subite durante la sua esperienza nel Grande Fratello. Ha ringraziato i suoi sostenitori, soprannominati "Luzzers", per il loro continuo supporto e ha dichiarato di essere determinata a superare questa fase difficile.

"Eccomi qua. Non vi nascondo che stanotte un po’ ho pianto. Perché ho talmente tanto dolore accumulato, tante ferite, tante ingiustizie dette su di me ingiustificate. Quando escono queste tematiche mi rendo conto che ho accumulato così tanto dolore dentro che ci metterò un bel po’ a smaltirlo. Devo dire che questa esperienza comunque mi ha lasciato un segno. Un grande segno. Però mi ha lasciato anche tanto affetto, tanti amici, tante amiche. Le Luzzers prime fra tutte e tutto che mi hanno supportata. Insieme possiamo fare qualcosa. Soltanto che effettivamente io mi sto ancora mantenendo a galla. O meglio sto iniziando a nuotare, forse ho cominciato a nuotare a rana. Non ancora a stile libero. Datemi ancora un po’ di tempo, grazie."

